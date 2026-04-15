IPL 2026: मिचेल मार्श ने छक्का लगाकर स्टेडियम से बाहर मारी गेंद, यहां देखें वीडियो 

मार्श ने पारी का तीसरा ओवर करने आए भुवनेश्वर की आखिरी गेंद पर डीप मिड विकेट के ऊपर से विशाल छक्का लगाया। यह छक्का 102 मीटर लम्बा रहा, जिसके चलते गेंद मैदान के बाहर चली गई। इस मैच में मार्श 32 गेंदों में 40 रन बनाकर आउट हुए। अपनी इस पारी में उन्होंने 3 चौके और 2 छक्के लगाए। मार्श की पारी का अंत बाएं हाथ के स्पिनर क्रुणाल पांड्या ने किया।

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2026

इस सीजन में कैसा रहा मार्श का प्रदर्शन?

IPL 2026 में मार्श नाम के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सके हैं। उन्होंने इस सीजन में अब तक 5 मैचों की 5 पारियों में 23.00 की औसत और 132.18 की स्ट्राइक रेट के साथ 115 रन बनाए हैं। इस बीच वह कोई भी अर्धशतक नहीं लगा सके हैं। उन्होंने अपने पिछले मैच में गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ 11 रन बनाए थे। इससे पहले उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के विरुद्ध 15 रन बनाए थे।