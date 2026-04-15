IPL 2026: मिचेल मार्श ने छक्का लगाकर स्टेडियम से बाहर मारी गेंद, यहां देखें वीडियो
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में बल्लेबाज खूब छक्के लगा रहे हैं। इसी क्रम में 23वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के सलामी बल्लेबाज मिचेल मार्श ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के अनुभवी गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ बड़ा छक्का लगाया। उन्होंने बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम से बाहर गेंद मारी। मार्श 40 रन की पारी खेलकर आउट हुए। उनके इस बड़े छक्के का वीडियो सोशल मीडिया में खूब पसंद किया जा रहा है।
छक्का
मार्श ने लगाया 102 मीटर लंबा छक्का
मार्श ने पारी का तीसरा ओवर करने आए भुवनेश्वर की आखिरी गेंद पर डीप मिड विकेट के ऊपर से विशाल छक्का लगाया। यह छक्का 102 मीटर लम्बा रहा, जिसके चलते गेंद मैदान के बाहर चली गई। इस मैच में मार्श 32 गेंदों में 40 रन बनाकर आउट हुए। अपनी इस पारी में उन्होंने 3 चौके और 2 छक्के लगाए। मार्श की पारी का अंत बाएं हाथ के स्पिनर क्रुणाल पांड्या ने किया।
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1⃣0⃣2⃣m MONSTER 😮— IndianPremierLeague (@IPL) April 15, 2026
Mitchell Marsh sends this into the orbit 🚀
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2026
इस सीजन में कैसा रहा मार्श का प्रदर्शन?
IPL 2026 में मार्श नाम के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सके हैं। उन्होंने इस सीजन में अब तक 5 मैचों की 5 पारियों में 23.00 की औसत और 132.18 की स्ट्राइक रेट के साथ 115 रन बनाए हैं। इस बीच वह कोई भी अर्धशतक नहीं लगा सके हैं। उन्होंने अपने पिछले मैच में गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ 11 रन बनाए थे। इससे पहले उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के विरुद्ध 15 रन बनाए थे।