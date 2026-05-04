मार्श ने बुमराह की जमकर ली खबर (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026: जसप्रीत बुमराह की गेंद पर मिचेल मार्श ने लगाया बड़ा छक्का, देखें वीडियो

लेखन अंकित पसबोला 08:08 pm May 04, 202608:08 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के लिए बुरे सपने जैसा साबित हो रहा है। वह ज्यादातर मैचों में विकेट लेने में असफल रहे हैं और इस बीच महंगे साबित हुए हैं। I PL 2026 के 27वें मैच में बुमराह ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ पावरप्ले में 2 ओवर किए। इस बीच मिचेल मार्श ने उनकी गेंद पर बड़ा छक्का लगाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।