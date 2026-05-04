IPL 2026: जसप्रीत बुमराह की गेंद पर मिचेल मार्श ने लगाया बड़ा छक्का, देखें वीडियो 

IPL 2026: जसप्रीत बुमराह की गेंद पर मिचेल मार्श ने लगाया बड़ा छक्का, देखें वीडियो
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के लिए बुरे सपने जैसा साबित हो रहा है। वह ज्यादातर मैचों में विकेट लेने में असफल रहे हैं और इस बीच महंगे साबित हुए हैं। I PL 2026 के 27वें मैच में बुमराह ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ पावरप्ले में 2 ओवर किए। इस बीच मिचेल मार्श ने उनकी गेंद पर बड़ा छक्का लगाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
पारी
मार्श ने बुमराह की जमकर ली खबर
LSG के सलामी बल्लेबाज मार्श ने बुमराह के दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर लांग ऑन के ऊपर से बड़ा छक्का लगाया। दरअसल, MI के दिग्गज गेंदबाज ने गेंद को धीमी गति से फेंका, जिस पर मार्श ने बड़ा शॉट लगाया। अपने उस ओवर में बुमराह ने 21 रन खर्च किए। यही कारण रहा कि बुमराह ने पावरप्ले के दौरान अपने 2 ओवर में 31 रन दिए और कोई विकेट नहीं ले सके।
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