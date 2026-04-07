IPL 2026: RR के खिलाफ MI ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, 11-11 ओवर का होगा मैच

नियम

मैच में होंगे ये बदलाव

बारिश के व्यवधान के चलते मैच का काफी समय खराब हुआ और इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 11-11 ओवर के मैच में शुरुवाती पावरप्ले 3.2 ओवर का होगा। संशोधित नियम के मुताबिक, इस मैच में एक गेंदबाज अधिकतम 3 ओवर कर सकता है। इसके साथ-साथ 4 गेंदबाज अधिकतम 2 ओवर गेंदबाजी कर सकते हैं। दोनों पारियों के बीच में 10 मिनट का अंतराल होगा।