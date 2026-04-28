IPL 2026: MI बनाम SRH मुकाबले का प्रीव्यू और आंकड़े, जानिए कैसी होगी मुंबई की पिच

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 41वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस (MI) का सामना सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से होगा। MI ने इस संस्करण अब तक 7 मुकाबले खेले हैं। इस दौरान टीम को 5 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। 2 मैच में टीम ने जीत दर्ज की है। SRH ने 8 मुकाबले खेले हैं। 5 मैच में उसे जीत और 3 मुकाबलों में उसे हार मिली है। आइए मैच से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं।

हेड-टू-हेड SRH के खिलाफ MI का पलड़ा रहा है भारी IPL के इतिहास में दोनों टीमों के बीच 25 मुकाबले हुए हैं। इस दौरान SRH को 10 मैच में जीत मिली है। MI ने 15 मैच अपने नाम किए हैं। IPL 2025 में दोनों टीमों के बीच 2 मुकाबले हुए थे। दोनों मैच में MI ने जीत दर्ज की थी। पहले मैच में उसे 4 विकेट और दूसरे मुकाबले में 7 विकेट से जीत मिली थी। SRH की टीम आखिरी बार MI को IPL 2024 में हरा पाई थी।

MI रोहित शर्मा की हो सकती है प्लेइंग इलेवन में वापसी MI को पिछले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ बड़ी हार मिली थी। ऐसे में टीम 2 बड़े बदलाव कर सकती है। विल जैक्स को प्लेइंग इलेवन में मौका मिल सकता है। रोहित शर्मा की भी वापसी हो सकती है। वह हैमस्ट्रिंग की चोट के चलते नहीं खेल रहे थे। संभावित एकादश: रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या (कप्तान), तिलक वर्मा, विल जैक्स, केशव महाराज, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह और अल्लाह गजनफर।

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SRH इस संयोजन के साथ नजर आ सकती है SRH SRH को अपने अपने पिछले मैच में राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ 5 विकेट से जीत मिली थी। ऐसे में वह अपनी प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं करना चाहेंगे। ईशान किशन ने पिछले मैच में 74 रन की पारी खेली थी। वह अपना शानदार फॉर्म इस मैच में भी जारी रखना चाहेंगे। संभावित एकादश: अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन, सलील अरोड़ा (विकेटकीपर), अनिकेत वर्मा, नितीश रेड्डी, पैट कमिंस (कप्तान), शिवांग कुमार, साकिब हुसैन, प्रफुल हिंगे और ईशान मलिंगा।

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पिच रिपोर्ट कैसा है वानखेड़े स्टेडियम की पिच का मिजाज? वानखेड़े स्टेडियम को बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग माना जाता है। यहां की पिच उन्हें काफी रास आती है। यहां की सीमा रेखा अन्य स्टेडियम के मुकाबले थोड़ी छोटी है। दूसरी ओर एक गेंदबाज के नजरिये से पिच स्पिनरों को कुछ हद तक सहायता प्रदान करती है, लेकिन ज्यादा उम्मीद रखना बेमानी होगी। तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवर में मदद मिलती है, ऐसे में वह जल्दी विकेट लेना चाहेंगे। हाउस्टेट के मुताबिक, यहां पहली पारी का औसत स्कोर 171 रन है।

जानकारी ऐसा रहेगा मुंबई का मौसम एक्यूवेदर के अनुसार, 29 अप्रैल को मुंबई का मौसम पूरी तरह साफ रहेगा। यहां अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान के 28 डिग्री रहने का अनुमान है। बारिश की कोई संभावना नहीं है।

नजर इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजरें तिलक ने पिछले 10 मुकाबलों में 167.33 की स्ट्राइक रेट से 251 रन बनाए हैं। क्लासेन के बल्ले से पिछले 10 मैच में 167.71 की स्ट्राइक रेट से 478 रन निकले हैं। अभिषेक ने पिछले 10 मैचों में 49.56 की औसत से 446 रन बनाए हैं। गेंदबाजी में गजनफर ने पिछले 5 मैच में 8.61 की इकॉनमी से 8 विकेट चटकाए हैं। मलिंगा ने पिछले 10 मैचों में 9.32 की इकॉनमी से 19 विकेट अपने नाम किए हैं।