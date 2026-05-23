IPL 2026: MI बनाम RR मुकाबले का प्रीव्यू और आंकड़े, जानिए कैसी होगी मुंबई की पिच

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 69वां मुकाबला मुंबई इंडियंस (MI) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच खेला जाएगा। MI का इस संस्करण ये आखिरी मुकाबला होगा। वहीं, RR अभी भी प्लेऑफ की दौड़ में बनी हुई है। ऐसे में वह इस मैच को अपने नाम करना चाहेगी। MI को इस सीजन 4 मुकाबलों में जीत मिली है। 9 मैच में टीम ने हार का सामना किया है। RR ने 7 मैच में जीत और 6 में हार झेली है।

हेड-टू-हेड दोनों टीमों के बीच कांटे की रही है टक्कर IPL के इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक 32 मुकाबले हुए हैं। इस दौरान MI को 16 मैच में जीत मिली है। RR ने 15 मुकाबले अपने नाम किए हैं। एक मैच में कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। इस सीजन दोनों टीमों के बीच ये दूसरा मुकाबला होगा। पहले मैच में RR को 27 रन से जीत मिली थी। पिछले सीजन दोनों के बीच हुए एकमात्र मैच को MI ने 100 रन से अपने नाम किया था।

RR इस संयोजन के साथ नजर आ सकती है RR RR को पिछले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ 7 विकेट से जीत मिली थी। ऐसे में वह अपनी प्लेइंग इलेवन में कोई बड़ा बदलाव करने को नहीं देखेंगे। वैभव सूर्यवंशी से एक और ताबड़तोड़ पारी की उम्मीद होगी। वह इम्पकैट प्लेयर के रूप में उतर सकते हैं। संभावित एकादश: यशस्वी जयसवाल (कप्तान), लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), डोनोवन फरेरा, शुभम दुबे, दासुन शनाका, जोफ्रा आर्चर, सुशांत मिश्रा, संदीप शर्मा, बृजेश शर्मा और यश राज पुंजा।

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MI इस प्लेइंग इलेवन के साथ नजर आ सकती है MI MI को पिछले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा जैसे अनुभवी खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और रघु शर्मा बेहतर करना चाहेंगे। संभावित एकादश: रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), रोहित शर्मा, नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या (कप्तान), विल जैक्स, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह और रघु शर्मा।

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जानकारी ये हो सकते हैं इम्पैक्ट सब्स प्लेयर MI: शार्दुल ठाकुर, मयंक रावत, रॉबिन मिंज, कृष भगत और अल्लाह गजनफर। RR: वैभव सूर्यवंशी, युद्धवीर सिंह, अमन राव पेराला, रवि बिश्नोई और रियान पराग।

पिच रिपोर्ट कैसा है वानखेड़े स्टेडियम की पिच का मिजाज? वानखेड़े स्टेडियम को बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग माना जाता है। यहां की पिच उन्हें काफी रास आती है। यहां की सीमा रेखा अन्य स्टेडियम के मुकाबले थोड़ी छोटी है। दूसरी ओर एक गेंदबाज के नजरिये से पिच स्पिनरों को कुछ हद तक सहायता प्रदान करती है, लेकिन ज्यादा उम्मीद रखना बेमानी होगी। तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवर में मदद मिलती है, ऐसे में वह जल्दी विकेट लेना चाहेंगे। हाउस्टेट के मुताबिक, यहां पहली पारी का औसत स्कोर 171 रन है।

जानकारी ऐसा रहेगा मुंबई का मौसम एक्यूवेदर के अनुसार, 24 मई को मुंबई का मौसम पूरी तरह साफ रहेगा। यहां अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान के 31 डिग्री रहने का अनुमान है। बारिश की कोई संभावना नहीं है।

नजर इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजर रिकेल्टन ने पिछले 8 मुकाबलों में 193.14 की स्ट्राइक रेट से 338 रन बनाए हैं। तिलक के बल्ले से पिछले 10 मैच में 151.17 की स्ट्राइक रेट से 322 रन निकले हैं। वैभव ने पिछले 10 मैचों में 45.7 की औसत से 457 रन बनाए हैं। गेंदबाजी में गजनफर ने पिछले 8 मैच में 9.12 की इकॉनमी से 12 विकेट चटकाए हैं। आर्चर ने पिछले 10 मैचों में 9.61 की इकॉनमी से 15 विकेट अपने नाम किए हैं।