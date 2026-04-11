इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 20वें मैच में मुंबई इंडियंस (MI) का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) से 12 अप्रैल को होगा। रजत पाटीदार की कप्तानी वाली टीम ने 2 मैच जीते हैं और 1 में हार झेली है। वहीं, हार्दिक पांड्या के नेतृत्व वाली MI ने 1 मुकाबला जीता है और 2 में शिकस्त का सामना किया है। अब वानखेड़े स्टेडियम में RCB और MI आमने-सामने होंगे। आइए मैच से जुड़ी जरूरी बातों पर एक नजर डालते हैं।

IPL 2026: MI बनाम RCB मुकाबले का प्रीव्यू और आंकड़े, जानिए कैसी होगी वानखेड़े की पिच

हेड-टू-हेड MI का पलड़ा रहा है भारी दोनों देशों की भिड़ंत में MI का पलड़ा भारी रहा है। अब तक दोनों टीमें IPL में कुल 34 मैचों में आपस में भिड़ी हैं, जिसमें से 19 मैच MI ने जीते हैं, जबकि 15 मुकाबले RCB ने अपने नाम किए हैं। पिछले सीजन की इकलौती भिड़ंत में RCB ने 12 रन से जीत दर्ज की थी। दोनों टीमों के बीच मैच में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड RCB (235) के नाम पर दर्ज है।

MI ऐसी हो सकती है MI की प्लेइंग इलेवन MI को अपने पिछले मैच में RR के खिलाफ हार मिली थी। इस सीजन में जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी में कोई विकेट नहीं ले सके हैं। ऐसे में MI को अपने प्रमुख गेंदबाज से फॉर्म में वापसी की उम्मीद होगी। बुमराह अपने प्रदर्शन से मैच में अंतर पैदा करना चाहेंगे। संभावित एकादश: रोहित शर्मा, रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या (कप्तान), नमन धीर, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, एएम गजनफर, ट्रेंट बोल्ट, और जसप्रीत बुमराह।

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RCB इस संयोजन के साथ उतर सकती है RCB RCB को भी अपने पिछले मैच में RR से हार मिली थी। उस मैच में RCB ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 201/8 का स्कोर बनाया था। जवाब में RR ने यह लक्ष्य आसानी से हासिल किया था। ऐसे में RCB अपने गेंदबाजों से उम्दा प्रदर्शन की उम्मीद करेगी। संभावित एकादश: विराट कोहली, फिलिप साल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्‍वर कुमार, अभिनंदन सिंह, और जोश हेजलवुड।

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जानकारी ये हो सकते हैं इम्पैक्ट प्लेयर MI: शेरफेन रदरफोर्ड, कॉर्बिन बॉश, रॉबिन मिंज, मिचेल सैंटनर, और मयंक मारकंडे। RCB: सुयश शर्मा, जैकब बेथेल, वेंकटेश अय्यर, जैकब डफी, और सात्विक देसवाल।

पिच कैसा है वानखेड़े स्टेडियम की पिच का मिजाज? वानखेड़े स्टेडियम को बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग माना जाता है। यहां की पिच उन्हें काफी रास आती है। यहां की सीमा रेखा अन्य स्टेडियम के मुकाबले थोड़ी छोटी है। दूसरी ओर एक गेंदबाज के दृष्टिकोण से पिच स्पिनरों को कुछ हद तक सहायता प्रदान करती है, लेकिन ज्यादा उम्मीद रखना बेमानी होगी। तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवर में मदद मिलती है, ऐसे में वह जल्दी विकेट लेना चाहेंगे। हाउस्टेट के मुताबिक, यहां पहली पारी का औसत स्कोर 170 रन है।

जानकारी कैसा रहेगा मुंबई का मौसम? एक्यूवेदर के अनुसार, 12 अप्रैल को मुंबई का मौसम पूरी तरह साफ रहेगा। यहां अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम तापमान के 26 डिग्री रहने का अनुमान है। बारिश की कोई संभावना नहीं है।

नजरें इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेंगी नजरें IPL 2026 में पाटीदार ने अब तक 3 पारियों में 71.00 की औसत और 200.00 की स्ट्राइक रेट के साथ 142 रन बनाए थे। अपने पिछले मैच में उन्होंने 63 रन बनाए थे। दिग्गज बल्लेबाज कोहली ने MI के खिलाफ 34 मैचों में 31.79 के औसत और 128.77 की स्ट्राइक रेट से 922 रन बनाए हैं। रोहित ने RCB के खिलाफ 34 मैचों में 27.35 के औसत और 136.99 की स्ट्राइक रेट से 848 रन बनाए हैं।