IPL 2026, MI बनाम KKR: इन खिलाड़ियों के बीच देखने को मिलेगी जोरदार टक्कर

#1 रोहित शर्मा बनाम सुनील नरेन KKR के स्पिनर सुनील नरेन MI के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा के लिए हमेशा मुश्किल साबित हुए हैं। नरेन ने इस टूर्नामेंट में रोहित को 8 बार आउट किया है, जो किसी एक गेंदबाज द्वारा किसी एक बल्लेबाज को सबसे ज्यादा बार आउट करने का रिकॉर्ड है। रोहित ने नरेन के खिलाफ 21 पारियों में 134 गेंदों पर सिर्फ 141 रन बनाए हैं। इस दौरान उनकी स्ट्राइक रेट सिर्फ 106.71 की रही है, जिसे बेहद साधारण माना जाता है।

#2 सूर्यकुमार यादव बनाम वरुण चक्रवर्ती MI के स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने KKR के खिलाफ 43.09 की औसत से 474 रन बनाए हैं। उनका रिकॉर्ड तो शानदार रहा है, लेकिन रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने उन्हें काफी परेशान किया है। MI के इस बल्लेबाज ने उनके खिलाफ 43 गेंदों पर सिर्फ 42 रन बनाए हैं और एक बार आउट भी हुए हैं। खास बात यह है कि दोनों खिलाड़ी पिछले कुछ वर्षों से भारत की टी-20 टीम में एक साथ खेलते आ रहे हैं।

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