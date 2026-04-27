IPL 2026: MI ने मिचेल सैंटनर की जगह पर केशव महाराज को टीम में शामिल किया

सैंटनर

सैंटनर ने इस सीजन में खेले सिर्फ 4 मैच

सैंटनर को यह चोट MI के पिछले घरेलू मैच के दौरान लगी थी, जब वे चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के खिलाफ बाउंड्री के पास कैच लेने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने इस सीजन में 4 मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने 25.00 की औसत और 8.92 की स्ट्राइक रेट के साथ 5 विकेट लिए थे। बल्लेबाजी में वह कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके थे। उन्होंने 2 पारियों में कुल 26 रन बनाए।