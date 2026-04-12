मथीशा पथिराना को मिली NOC (तस्वीर: एक्स/@CricCrazyJohns)

IPL 2026: मथीशा पथिराना को मिली NOC, जल्द ही KKR से जुड़ेगा ये तेज गेंदबाज

लेखन अंकित पसबोला 04:14 pm Apr 12, 202604:14 pm

क्या है खबर?

श्रीलंका क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना को नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) मिल गया है और वह कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम में शामिल होने के लिए तैयार हैं। KKR को 14 अप्रैल अपने अगले मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) से भिड़ना है और क्रिकबज के मुताबिक, वह इस मैच के लिए उपलब्ध होंगे। ये मैच एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाना है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।