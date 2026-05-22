IPL 2026: KKR को लगा बड़ा झटका, अंगकृष रघुवंशी टूर्नामेंट से हुए बाहर 

चोट

IPL 2026 में ऐसा रहा रघुवंशी का प्रदर्शन

MI के खिलाफ मैच में कैच पकड़ने के दौरान रघुवंशी के सिर में चोट लगी और साथ ही उनके बाएं हाथ की एक उंगली भी फ्रैक्चर हो गई थी। इस सीजन उन्होंने 13 मुकाबले खेले और इसकी 12 पारियों में 2 बार नाबाद रहते हुए 42.20 की औसत से 422 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 146.52 की रही है। उनके बल्ले से 5 अर्धशतक निकले और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 82* रन रहा है।