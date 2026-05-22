IPL 2026: KKR को लगा बड़ा झटका, अंगकृष रघुवंशी टूर्नामेंट से हुए बाहर
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को बड़ा झटका लगा है। टीम के युवा बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी चोटिल होने के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। वह मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ पिछले मैच में चोटिल हो गए थे। वह KKR के लिए इस सीजन सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। टीम अभी प्लेऑफ के दौड़ में है। ऐसे में इस टीम के लिए ये बड़ा झटका लगा है।
चोट
IPL 2026 में ऐसा रहा रघुवंशी का प्रदर्शन
MI के खिलाफ मैच में कैच पकड़ने के दौरान रघुवंशी के सिर में चोट लगी और साथ ही उनके बाएं हाथ की एक उंगली भी फ्रैक्चर हो गई थी। इस सीजन उन्होंने 13 मुकाबले खेले और इसकी 12 पारियों में 2 बार नाबाद रहते हुए 42.20 की औसत से 422 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 146.52 की रही है। उनके बल्ले से 5 अर्धशतक निकले और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 82* रन रहा है।
प्रदर्शन
ऐसा रहा है रघुवंशी का IPL करियर
रघुवंशी ने साल 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ अपना IPL डेब्यू किया था। वह अब तक KKR के लिए 35 मुकाबलों की 30 पारियों में 34.03 की औसत से 885 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 145.55 की रही है। उन्होंने 7 अर्धशतक भी जड़े हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 82* रन रहा है। इस खिलाड़ी ने अपने IPL करियर में 86 चौके और 35 छक्के भी लगाए हैं।