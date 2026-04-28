स्टोइनिस ने लगाया अर्धशतक (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026: मार्कस स्टोइनिस ने RR के खिलाफ सिर्फ 20 गेंदों में लगाया अर्धशतक, जानिए आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला 09:23 pm Apr 28, 202609:23 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 40वें मैच में पंजाब किंग्स (PBKS) के मार्कस स्टोइनिस ने राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ 62* रन की पारी खेली। यह उनके IPL करियर का 10वां अर्धशतक साबित हुआ। वहीं, मौजूदा सीजन में यह उनका पहला अर्धशतक रहा। उनकी ताबड़तोड़ पारी की मदद से PBKS ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर के बाद 222/4 का स्कोर बनाया। आइए उनकी पारी पर एक नजर डालते हैं।