IPL 2026: मनीष पांडे ने पकड़ा रयान रिकेल्टन का शानदार कैच, देखें वीडियो

कैच

कैमरून ग्रीन की गेंद पर पांडे ने पकड़ा कैच

KKR की ओर से पारी का तीसरा ओवर कैमरून ग्रीन करने आए। उनकी तीसरी गेंद पर रिकेल्टन ने बड़ा शॉट लगाने का प्रयास किया, जिसमें गेंद सीधे ऊपर खड़ी हो गई। पांडे कवर-पॉइंट से दौड़ते हुए गेंद के नीचे पहुंचे। उन्होंने अपनी नजरें गेंद पर जमाए रखीं और डाइव लगाते हुए दोनों हाथों से सुरक्षित रूप से कैच लपक लिया। बता दें कि पांडे इसी सीजन में पहले भी शानदार कैच पकड़ चुके हैं।