IPL 2026: मनीष पांडे ने MI के खिलाफ उम्दा पारी खेली, बने प्लेयर ऑफ द मैच

प्रदर्शन

अर्धशतक से चूके पांडे

लक्ष्य का पीछा करते हुए KKR ने जब 10 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट खोया, तब पांडे क्रीज पर आए। उन्होंने एक छोर से टिककर बल्लेबाजी करते हुए पारी को संभाला। उन्होंने 33 गेंदों का सामना करते हुए 45 रन बनाए। वह अपने IPL करियर के 23वें अर्धशतक से चूक गए। उनकी पारी का अंत जसप्रीत बुमराह ने किया। बता दें कि पांडे इस सीजन में पहली बार बल्लेबाजी करते हुए नजर आए।