मनीष पांडे ने IPL में पूरे किए 4,000 रन, जानिए उनके शानदार आंकड़े
क्या है खबर?
कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के अनुभवी बल्लेबाज मनीष पांडे ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में अपने 4,000 रन पूरे कर लिए हैं। उन्होंने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की। मनीष ने अपनी पारी का 13वां रन लेते ही इस खास आंकड़े को छुआ। मनीष IPL में 4,000 रन पूरा करने वाले 21वें बल्लेबाज बने हैं। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
आंकड़े
मनीष के आंकड़ों पर एक नजर
मनीष ने पहला IPL मुकाबला 2008 में खेला था। उन्होंने 180 मैच की 164 पारी में 4,000 रन पूरे किए। उनकी औसत करीब 30 की रही है। उन्होंने 121.83 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। उन्होंने 22 अर्धशतक और एक शतक लगाया है। 2009 में मनीष IPL में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने थे। उन्होंने डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए नाबाद 114 रन की पारी खेलकर यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की थी।
उपलब्धि
ये बड़ा रिकॉर्ड किया मनीष ने अपने नाम
इस सीजन की शुरुआत में मनीष ने एक खास उपलब्धि हासिल करने वाले तीसरे खिलाड़ी बने थे। उन्होंने 2008 में टूर्नामेंट की शुरुआत से लेकर अब तक हर सीजन में कम से कम एक मैच खेला है। इस खास सूची में उनका नाम विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों के साथ जुड़ा। वहीं, महेंद्र सिंह धोनी इस रिकॉर्ड से चूक गए, क्योंकि उन्होंने इस सीजन एक भी मुकाबला नहीं खेला।
टीम
इन टीमों का हिस्सा रहे हैं मनीष
मनीष ने साल 2008 में मुंबई इंडियंस (MI) के लिए IPL डेब्यू किया था। इसके बाद वह RCB, KKR, पुणे वॉरियर्स इंडिया, सनराइजर्स हैदराबाद (SRH), लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) जैसी टीमों के लिए खेल चुके हैं। मनीष 2014 में KKR के खिताब जीतने में अहम खिलाड़ी रहे थे। उन्होंने फाइनल मुकाबले में 94 रन की मैच जिताऊ पारी खेली थी, जिसने टीम को चैंपियन बनाने में बड़ी भूमिका निभाई।