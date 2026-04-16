IPL 2026: CSK को बड़ा झटका, खलील अहमद चोट के चलते हुए टूर्नामेंट से बाहर

चोट कैसे लगी थी खलील को चोट? एमए चिदंबरम स्टेडियम में KKR के खिलाफ मैच में खलील ने शानदार गेंदबाजी की और सुनील नरेन का अहम विकेट लिया। हालांकि, अपने 4 ओवर के स्पेल की आखिरी गेंद फेंकने के लिए दौड़ते समय उन्हें दाहिनी जांघ में तकलीफ महसूस हुई। इसके बाद वह आखिरी गेंद भी नहीं फेंक सके। गुरजनप्रीत सिंह ने उनका ओवर पूरा किया। मेडिकल जांच में उनकी दाहिनी रेक्टस फेमोरिस टेंडन में खिंचाव के साथ गंभीर चोट की पुष्टि हुई है।

पुष्टि CSK ने की खलील के बाहर होने की पुष्टि CSK प्रबंधन ने एक्स पर लिखा, 'आधिकारिक घोषणा, KKR के खिलाफ मैच में दाहिनी जांघ की मांसपेशी में चोट लगने के कारण खलील अहमद IPL 2026 से बाहर हो गए हैं। खलील के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं।' खलील की चोट CSK के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि वह टीम के तेज गेंदबाजी आक्रमण का अहम हिस्सा थे और इस सीजन में उन्होंने सभी 5 मैच खेले थे। उनकी अनुपस्थिति से टीम में एक खालीपन आ जाएगा।

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