IPL 2026: CSK को बड़ा झटका, खलील अहमद चोट के चलते हुए टूर्नामेंट से बाहर

IPL 2026: CSK को बड़ा झटका, खलील अहमद चोट के चलते हुए टूर्नामेंट से बाहर
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) को बड़ा झटका लगा है। टीम के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज खलील अहमद 14 अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ अपने हालिया मैच में जांघ की मांसपेसियों में चोट के कारण शेष टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। खुद CSK प्रबंधन ने गुरुवार को सोशल मीडिया के जरिए इसकी पुष्टि की है। यह खिलाड़ियों की चोट से जूझ रही CSK के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
चोट
कैसे लगी थी खलील को चोट?
एमए चिदंबरम स्टेडियम में KKR के खिलाफ मैच में खलील ने शानदार गेंदबाजी की और सुनील नरेन का अहम विकेट लिया। हालांकि, अपने 4 ओवर के स्पेल की आखिरी गेंद फेंकने के लिए दौड़ते समय उन्हें दाहिनी जांघ में तकलीफ महसूस हुई। इसके बाद वह आखिरी गेंद भी नहीं फेंक सके। गुरजनप्रीत सिंह ने उनका ओवर पूरा किया। मेडिकल जांच में उनकी दाहिनी रेक्टस फेमोरिस टेंडन में खिंचाव के साथ गंभीर चोट की पुष्टि हुई है।
पुष्टि
CSK ने की खलील के बाहर होने की पुष्टि
CSK प्रबंधन ने एक्स पर लिखा, 'आधिकारिक घोषणा, KKR के खिलाफ मैच में दाहिनी जांघ की मांसपेशी में चोट लगने के कारण खलील अहमद IPL 2026 से बाहर हो गए हैं। खलील के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं।' खलील की चोट CSK के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि वह टीम के तेज गेंदबाजी आक्रमण का अहम हिस्सा थे और इस सीजन में उन्होंने सभी 5 मैच खेले थे। उनकी अनुपस्थिति से टीम में एक खालीपन आ जाएगा।
प्रदर्शन
IPL 2026 में कैसा रहा है खलील का प्रदर्शन?
नई गेंद से शानदार गेंदबाजी के लिए मशहूर खलील IPL 2026 में 5 मैचों में 2 विकेट ही ले पाए हैं। हालांकि, उनकी इकॉनमी 8.67 की रही है। उन्होंने अपने IPL करियर में 76 मैचों में 27.18 की औसत और 8.95 की इकॉनमी के साथ 91 विकेट चटकाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 21 रन देकर 3 विकेट लेना रहा है। बता दें कि CSK पहले ही नाथन एलिस, स्पेंसर जॉनसन और महेंद्र सिंह धोनी की चोट से जूझ रही है।