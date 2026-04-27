IPL 2026: RR के खिलाफ अगला मैच भी नहीं खेलेंगे लुंगी एनगिडी- रिपोर्ट

ICC का नियम है कि जिस भी खिलाड़ी को 'कनकशन' (सिर में चोट) का पता चलता है, उसे अनिवार्य रूप से 7 दिनों तक मैदान से दूर रहना होगा। क्रिकबज के मुताबिक, एनगिडी को भी इसी नियम का पालन करने के लिए कहा गया है। बता दें कि एनगिडी बीते 25 अप्रैल को फील्डिंग करते हुए चोटिल हुए थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। हालांकि, वह अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए थे।

चोट

कैसे चोटिल हुए थे एनगिडी?

PBKS की पारी के तीसरे ओवर में प्रियांश आर्य ने अक्षर पटेल की गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से मारने का प्रयास किया, लेकिन अधिक ऊंचाई पर चली गई थी। एनगिडी उसका सही अंदाजा नहीं लगा पाए और कैच लेने के प्रयास में सिर के बल गिर गए थे। उनका सिर सीधे जमीन से टकराया और उनकी गर्दन भी मुड़ गई। इसके बाद एनगिडी कुछ समय मैदान पर बेसुध पड़े रहे थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया था।