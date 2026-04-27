IPL 2026: LSG बनाम KKR मुकाबले में वायरल हुए ये मजेदार मीम्स
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 38वां मैच बेहद रोमांचक रहा। कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को सुपर ओवर में हरा दिया। इकाना स्टेडियम में हुए मैच में KKR ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 155/7 का स्कोर बनाया। जवाब में LSG की टीम पूरे ओवर खेलने के बाद 155/8 का स्कोर ही बना सकी थी। सुपर ओवर में LSG की टीम सिर्फ एक रन ही बना पाई। KKR ने आसानी से मैच जीत लिया।
मैच
मुकाबलों में ये खिलाड़ी रहे चर्चा का केंद्र
LSG की बल्लेबाजी बेहद खराब रही। ऋषभ पंत और निकोलस पूरन का खराब फॉर्म जारी रहा। टीम के गेंदबाजों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। मोहसिन खान का 5 विकेट हॉल भी उनको जीत नहीं दिला सका। मोहम्मद शमी मैच सुपर ओवर तक ले गए तो सुनील नरेन ने KKR के लिए सुपर ओवर में सिर्फ एक रन खर्च किया। रिंकू सिंह ने मैच में (83) रन बनाए। अब नीचे मैच में वायरल हुए मीम्स पर नजर डालते हैं।
ट्विटर पोस्ट
IPL supremacy pic.twitter.com/Ly6sfWLTYf— Sagar (@sagarcasm) April 26, 2026
ट्विटर पोस्ट
Boring day ke naak ke niche se super over nikal diya pic.twitter.com/mcnr4llr6f— Out Of Context Cricket (@GemsOfCricket) April 26, 2026
ट्विटर पोस्ट
Watching IPL today pic.twitter.com/mS4n6pF3g8— Out Of Context Cricket (@GemsOfCricket) April 26, 2026
ट्विटर पोस्ट
45yo Mohammed Shami with the bat has finished more games than Hardik Pandya in this IPL 😭😭 pic.twitter.com/qnjicNVsoj— Gaurav (@Melbourne__82) April 26, 2026
ट्विटर पोस्ट
Rahane watching Kartik Tyagi bowl two no balls in 20th over pic.twitter.com/zHNzmEHCNN— Sagar (@sagarcasm) April 26, 2026
ट्विटर पोस्ट
Shami saw the ball as Gambhir? 💀 pic.twitter.com/f6DXLqiv8g— Dinda Academy (@academy_dinda) April 26, 2026
ट्विटर पोस्ट
Sunil Narine in super over pic.twitter.com/39MNZgire0— Sagar (@sagarcasm) April 26, 2026
ट्विटर पोस्ट
Sunil Narine seeing Nicholas Pooran in super over pic.twitter.com/HWl94ByayZ— Sagar (@sagarcasm) April 26, 2026
ट्विटर पोस्ट
-Sending out of form Pooran in Super Over— Sagar (@sagarcasm) April 26, 2026
-Subbing out your best bowler Mohsin Khan
LSG: pic.twitter.com/kjZp9pfHuA
ट्विटर पोस्ट
How Jay Shah writes IPL script:— Xavier Uncle (@xavierunclelite) April 26, 2026
PBKS, SRH, RCB, ke matches weekday par rakh deta hu jisse chase dekhne mai maza aaye.
LSG, DC, KKR ke matches koi nahi dekhta toh ye matches close bana dunga jisse viewership peak par rahegi.
ट्विटर पोस्ट
Sunil Narine 🔥 pic.twitter.com/fa45VJcyUP— Out Of Context Cricket (@GemsOfCricket) April 26, 2026
ट्विटर पोस्ट
Pooran vs Narine in super overs🥶— Dinda Academy (@academy_dinda) April 26, 2026
Balls- 7
Runs- 0
Wickets- 2 pic.twitter.com/o7zdA4Uy9V
ट्विटर पोस्ट
It’s been 14 years since Narine made his debut for KKR and still now he is the MVP of the team 🗿 pic.twitter.com/piOLw9JXwN— Dinda Academy (@academy_dinda) April 26, 2026