IPL 2026 में खत्म हुआ LSG का सफर, आंकड़ों से जानिए कैसा रहा प्रदर्शन

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) का सफर समाप्त हो गया है। टीम ने 14 मैच खेले और सिर्फ 4 मैच में जीत दर्ज करने में सफल हो पाई। 8 मुकाबलों में उसने हार झेली। पिछले 3 सीजन से टीम लीग स्टेज से ही बाहर हो रही है। साल 2022 और 2023 में वे प्लेऑफ में पहुंचे थे। ऐसे में आइए इस सीजन LSG के प्रदर्शन पर एक नजर डाल लेते हैं।

रन टीम के लिए इन बल्लेबाजों ने बनाए सबसे ज्यादा रन LSG की ओर से मिचेल मार्श सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। इस सलामी बल्लेबाज ने 13 पारियों में 43.30 की औसत और 163.18 की स्ट्राइक रेट से 563 रन बनाए। उन्होंने एक शतक भी लगाया। उनके बाद ऋषभ पंत ने 28.36 की औसत और 138.05 की स्ट्राइक रेट से 312 रन बनाए। जोश इंग्लिश ने सिर्फ 5 मुकाबले खेले और इसकी 5 पारियों में 53.20 की औसत और 186.01 की स्ट्राइक रेट से 266 रन बनाए।

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शतक LSG के लिए सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने मार्श मार्श ने LSG के लिए IPL के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाया। इस खिलाड़ी ने पंत का रिकॉर्ड तोड़ा। पंत ने IPL 2025 में RCB के ही खिलाफ 54 गेंदों में शतक लगाया था। इस सूची में तीसरे स्थान पर केएल राहुल, मार्कस स्टोइनिस और मार्श हैं। LSG के लिए ये खिलाड़ी 56 गेंदों में शतक लगा चुके हैं। क्विंटन डिकॉक ने 59 गेंदों में LSG के लिए खेलते हुए शतक लगाया था।

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