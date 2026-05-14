IPL 2026: LSG बनाम CSK मुकाबले का प्रीव्यू और आंकड़े, जानिए कैसी होगी लखनऊ की पिच

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 59वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) का सामना चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) से 15 मई को होगा। इस सीजन में LSG ने 11 में से अपने 3 मैच जीते हैं और 8 में शिकस्त झेली है। वहीं, CSK ने 11 में से अपने 6 मुकाबले जीते हैं और 5 में हार का सामना किया है। ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं।

हेड-टू-हेड बराबरी का रहा है मुकाबला IPL में दोनों टीमों के बीच अब तक 7 मुकाबले हुए हैं। CSK को 3 मैच में जीत मिली है। LSG ने भी 3 मुकाबले अपने नाम किए हैं। एक मैच में कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। IPL 2026 की पहली भिड़ंत में CSK ने LSG को 5 विकेट से हराया था। इससे पहले IPL 2025 में दोनों टीमें आखिरी बार भिड़ी थी। उस मैच में CSK को 5 विकेट से जीत मिली थी।

CSK ऐसी हो सकती है CSK की प्लेइंग इलेवन CSK के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अब तक फिटनेस कारणों से कोई मैच नहीं खेल सके हैं। उनके अगले मैच में भी खेलने की उम्मीद नहीं है। वहीं, जेमी ओवरटन भी चोटिल हो गए हैं। उनकी गैरमौजूदगी में मैट हेनरी को मौका मिल सकता है। संभावित एकादश: संजू सैमसन (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, अकील होसेन, अंशुल कंबोज, मैट हेनरी, नूर अहमद, और मुकेश चौधरी।

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LSG इस संयोजन के साथ उतर सकती है LSG LSG की टीम प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है। ऐसे में पंत की कप्तानी वाली टीम अपने बचे हुए मैचों को जीतना चाहेगी। LSG के प्रमुख बल्लेबाज एडेन मार्करम इस सीजन में नाम के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सके हैं। LSG की टीम उनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करेगी। संभावित एकादश: मिचेल मार्श, जोश इंग्लिस, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत (कप्तान/विकेटकीपर), एडेन मार्करम, अक्षत रघुवंशी, हिम्मत सिंह, शाहबाज अहमद, मोहम्मद शमी, दिग्वेश सिंह राठी, और प्रिंस यादव

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जानकारी ये हो सकते हैं इम्पैक्ट सब्स प्लेयर LSG: मयंक यादव, मुकुल चौधरी, अब्दुल समद, मणिमारन सिद्धार्थ और आवेश खान। CSK: प्रशांत वीर, मैथ्यू शॉर्ट, आकाश मधवाल और सरफराज खान।

पिच कैसा है इकाना स्टेडियम की पिच का मिजाज? इकाना स्टेडियम की पिच का निर्माण काली मिट्टी से किया गया है। इस पर स्पिन गेंदबाजों को काफी मदद मिलती है। यहां शुरुआत में तेज गेंदबाजों को भी मदद मिलती है, लेकिन समय निकलने के साथ-साथ स्पिनर्स हावी होने लगते हैं। पिछले संस्करण में यहां बल्लेबाजी भी काफी अच्छी हुई थी। पहले 200+ के स्कोर बनने मुश्किल होते थे, लेकिन अब यहां रन बनते हैं। हाउस्टेट के मुताबिक, मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 173 रन है।

जानकारी ऐसा रहेगा लखनऊ का मौसम एक्यूवेदर के अनुसार, 15 मई को लखनऊ का मौसम पूरी तरह साफ नहीं रहेगा। यहां अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहने का अनुमान है। बारिश की संभावना 25 प्रतिशत है।

प्रदर्शन इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजरें सैमसन ने इस सीजन में 11 पारियों में 53.75 की औसत और 169.29 की स्ट्राइक रेट के साथ 430 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 2 शतक और एक अर्धशतक लगाया। CSK के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने 11 पारियों में 19.21 की औसत और 9.20 की इकॉनमी रेट के साथ 19 विकेट लिए हैं। प्रिंस ने 8.17 की इकॉनमी रेट से 16 विकेट चटकाए हैं।