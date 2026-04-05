IPL 2026: LSG ने SRH को हराकर दर्ज की अपनी पहली जीत, ये बने रिकॉर्ड्स 

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 10वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को 5 विकेट से हरा दिया। ये IPL 2026 में LSG की पहली जीत है। उसे अपने पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ हार मिली थी। वहीं, SRH ने IPL 2026 में 3 मुकाबले खेले हैं और उसे 2 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर नजर डाल लेते हैं।

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा LSG ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। उनका ये फैसला सही साबित हुआ और एक समय 7.1 ओवर में 26 रन पर ही 4 बल्लेबाज पवेलियन में थे। इसके बाद हेनरिक क्लासेन (62) और नितीश रेड्डी (56) की पारियों की मदद से SRH 156/9 का स्कोर बनाने में सफल रही। जवाब में LSG को भी शुरुआती झटके लगे। हालांकि, एडेन मार्करम (45) और ऋषभ पंत (68*) की शानदार पारियों के दम पर LSG को जीत मिल गई।

अर्धशतक रेड्डी ने LSG के खिलाफ जड़ा अपना पहला अर्धशतक मैच में रेड्डी ने 33 गेंदों का सामना किया और 56 रन बनाए। उनके बल्ले से 3 चौके और 5 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 169.70 की रही। यह उनके IPL करियर का तीसरा और LSG के खिलाफ पहला ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने केवल 30 गेंदों में पूरा किया। वह अब तक 31 मैच खेल चुके हैं, जिसकी 25 पारियों में 29.05 की औसत और 36.75 की औसत से 581 रन बनाने में सफल रहे हैं।

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पारी क्लासेन ने लगातार दूसरे मैच में जड़ा अर्धशतक क्लासेन ने 41 गेंदों का सामना किया और 62 रन बनाकर आवेश खान की गेंद पर आउट हुए। उनके बल्ले से 5 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 151.22 की रही। ये उनके IPL करियर का 9वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 33 गेंदों में पूरा किया। क्लासेन ने LSG के खिलाफ IPL में अपना पहला ही अर्धशतक लगाया। IPL 2026 में इस खिलाड़ी का यह लगातार दूसरा अर्धशतक रहा।

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साझेदारी क्लासेन और रेड्डी ने बनाया साझेदारी का रिकॉर्ड क्लासेन और रेड्डी ने मैच में 63 गेंदों में 116 रन की शानदार शतकीय साझेदारी निभाई। इसी के साथ दोनों खिलाड़ियों के नाम एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हो गया। यह IPL इतिहास में SRH की जोड़ी द्वारा 5वें विकेट या उससे नीचे के क्रम में की गई पहली शतकीय साझेदारी है । कुल मिलाकर यह 5वें विकेट या उससे नीचे के क्रम में IPL की 9वीं सबसे बड़ी साझेदारी भी है।

घातक मोहम्मद शमी ने की घातक गेंदबाजी मोहम्मद शमी ने 4 ओवर में 9 रन देकर 2 विकेट झटके। इस दौरान उनकी इकॉनमी महज 2.20 की रही, जो टी-20 क्रिकेट में उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ इकॉनमी है (जब उन्होंने पूरे 4 ओवर डाले हों)। दिलचस्प बात यह है कि हैदराबाद में पिछला मुकाबला, जो उन्होंने IPL 2025 में पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ खेला था, उसमें वह काफी महंगे साबित हुए थे। उन्होंने 4 ओवर में 75 रन खर्च किए थे और उनकी इकॉनमी 18.75 की थी।

पीछे शमी ने जहीर खान को छोड़ी पीछे मैच के दौरान शमी ने एक बड़ी उपलब्धि भी अपने नाम की। उनके अब IPL में पावरप्ले के दौरान 54 विकेट हो गए हैं। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने जहीर खान (52 विकेट) को पीछे छोड़ दिया है। इस सूची में पहले स्थान पर भुवनेश्वर कुमार हैं, जिनके नाम 79 विकेट दर्ज हैं। वहीं, 72 विकेट के साथ ट्रेंट बोल्ट दूसरे और 67 विकेट के साथ दीपक चाहर तीसरे स्थान पर मौजूद हैं।

रन IPL के इतिहास में सबसे कम रन खर्च करने वाले तेज गेंदबाज शमी ने 4 ओवर में सिर्फ 9 रन खर्च किए। इसके साथ ही उन्होंने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। वह IPL इतिहास में 4 ओवर का कोटा पूरा करते हुए सबसे कम रन देने वाले तेज गेंदबाजों की सूची में संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। इस सूची में फिडेल एडवर्ड्स और आशीष नेहरा 6-6 रन के साथ शीर्ष पर हैं, जबकि लॉकी फर्ग्यूसन 7 रन के साथ दूसरे स्थान पर काबिज हैं।