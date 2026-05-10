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IPL 2026: क्रुणाल पांड्या ने MI के खिलाफ जड़ा पहला अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े
क्रुणाल पांड्या ने MI के खिलाफ जड़ा पहला अर्धशतक (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026: क्रुणाल पांड्या ने MI के खिलाफ जड़ा पहला अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

लेखन भारत शर्मा
May 10, 2026
11:31 pm
क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 54वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या ने मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (73) खेली। यह उनके IPL करियर का तीसरा और MI के खिलाफ पहला ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 32 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी के कारण ही RCB की टीम पूरे समय मैच में बनी रही। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।

बल्लेबाजी

कैसी रही क्रुणाल की पारी और साझेदारी?

RCB को 167 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 39 रन के स्कोर पर तीसरा झटका लगा था। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए क्रुणाल ने जैकब बेथल (27) के साथ चौथे विकेट के लिए 42 गेंदों में 55 रन और जितेश शर्मा (18) के साथ 47 रन की साझेदारी निभाई। इसके बाद उन्होंने रोमारियो शेफर्ड के साथ 18 रन की साझेदारी निभाई। क्रुणाल पारी में 46 गेंदों में 4 चौके और 5 छक्कों से 73 रन बनाकर आउट हुए।

करियर

कैसा रहा है क्रुणाल का IPL करियर?

क्रुणाल ने अपना पहला IPL मुकाबला साल 2016 में खेला था। उन्होंने 153 मुकाबलों की 142 पारियों में 31.85 की औसत और 7.57 की इकॉनमी रेट से 103 विकेट लिए हैं। उन्होंने एक बार 4 विकेट हॉल लिया है और उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/45 का रहा है। बल्लेबाजी में इस खिलाड़ी ने 123 पारियों में 22.49 की औसत और 133.59 की स्ट्राइक रेट से 1,889 रन बनाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 86 रन का रहा है।

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