IPL 2026: क्रुणाल पांड्या ने MI के खिलाफ जड़ा पहला अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

बल्लेबाजी

कैसी रही क्रुणाल की पारी और साझेदारी?

RCB को 167 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 39 रन के स्कोर पर तीसरा झटका लगा था। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए क्रुणाल ने जैकब बेथल (27) के साथ चौथे विकेट के लिए 42 गेंदों में 55 रन और जितेश शर्मा (18) के साथ 47 रन की साझेदारी निभाई। इसके बाद उन्होंने रोमारियो शेफर्ड के साथ 18 रन की साझेदारी निभाई। क्रुणाल पारी में 46 गेंदों में 4 चौके और 5 छक्कों से 73 रन बनाकर आउट हुए।