कौन हैं प्रफुल हिंगे, जिन्होंने IPL डेब्यू में पहले ओवर में लिए 3 विकेट?

पहला ओवर प्रफुल हिंगे ने पहले ओवर में किया ये कारनामा दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने अपनी दूसरी ही गेंद पर वैभव सूर्यवंशी (0) का विकेट चटकाया। उन्होंने उसी ओवर के चौथी ही गेंद पर अच्छी फॉर्म में चल रहे ध्रुव जुरेल (0) का शिकार किया। अपने पहले ही ओवर के आखिरी गेंद पर उन्होंने लुआन-ड्रे प्रिटोरियस को पवेलियन की राह दिखाई। उन्होंने अपने पहले ओवर में सिर्फ 1 रन दिया।

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परिचय कौन हैं प्रफुल हिंगे? हिंगे का जन्म 18 जनवरी, 2002 को विदर्भ में हुआ। उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में विदर्भ की ओर से अपने टी-20 करियर की शुरुआत की थी। IPL 2026 के लिए हुई नीलामी में उन्हें SRH ने बेस प्राइस 30 लाख रुपये में खरीदा था। दिलचस्प रूप से उन्होंने अपने IPL डेब्यू से पहले सिर्फ 1 ही टी-20 मैच खेला है। वह 10 प्रथम श्रेणी मैच और 6 लिस्ट-A मैच खेल चुके हैं।

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