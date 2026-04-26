IPL 2026: केएल राहुल का RCB के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े

RCB RCB के खिलाफ ऐसा रहा है राहुल का प्रदर्शन राहुल ने RCB के खिलाफ पहला मुकाबला 2014 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 19 मुकाबले खेले हैं और इसकी 18 पारियों में 6 बार नाबाद रहते हुए 69.91 की औसत के साथ 839 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 145.65 की रही है। उनके बल्ले से एक शतक और 5 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 132* रन रहा है। राहुल ने RCB के खिलाफ 62 चौके और 45 छक्के भी लगाए हैं।

करियर ऐसा रहा है राहुल का IPL करियर राहुल ने अपना पहला मुकाबला 2013 में खेला था। उन्होंने अब तक 152 मुकाबले खेले हैं और इसकी 143 पारियों में 46.88 की औसत और 138.47 की स्ट्राइक रेट से 5,579 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 6 शतक और 42 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 152* रन रहा है। IPL 2026 में इस खिलाड़ी ने 7 मैच की 7 पारियों में 59.33 की औसत और 188.35 की स्ट्राइक रेट से 356 रन बनाए हैं।

Advertisement