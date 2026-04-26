IPL 2026: केएल राहुल का RCB के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 39वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स (DC) का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) से होगा। इस मैच में शानदार फॉर्म में चल रहे केएल राहुल से एक बड़ी पारी की उम्मीद होगी। पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ पिछले मैच में राहुल ने 67 गेंदों में 152 रन की धमाकेदार पारी खेली थी। हालांकि, इसके बावजूद उनकी टीम को हार मिली थी। ऐसे में आइए RCB के खिलाफ उनके आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।
RCB
RCB के खिलाफ ऐसा रहा है राहुल का प्रदर्शन
राहुल ने RCB के खिलाफ पहला मुकाबला 2014 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 19 मुकाबले खेले हैं और इसकी 18 पारियों में 6 बार नाबाद रहते हुए 69.91 की औसत के साथ 839 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 145.65 की रही है। उनके बल्ले से एक शतक और 5 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 132* रन रहा है। राहुल ने RCB के खिलाफ 62 चौके और 45 छक्के भी लगाए हैं।
करियर
ऐसा रहा है राहुल का IPL करियर
राहुल ने अपना पहला मुकाबला 2013 में खेला था। उन्होंने अब तक 152 मुकाबले खेले हैं और इसकी 143 पारियों में 46.88 की औसत और 138.47 की स्ट्राइक रेट से 5,579 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 6 शतक और 42 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 152* रन रहा है। IPL 2026 में इस खिलाड़ी ने 7 मैच की 7 पारियों में 59.33 की औसत और 188.35 की स्ट्राइक रेट से 356 रन बनाए हैं।
IPL
IPL में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय हैं राहुल
PBKS के खिलाफ राहुल ने IPL इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया। वह टूर्नामेंट में 150+ का स्कोर बनाने वाले सिर्फ तीसरे बल्लेबाज बने। भारत के लिए यह कारनामा करने वाले वह पहले खिलाड़ी हैं। उनसे पहले ब्रेडन मैकुलम (158*) और क्रिस गेल (175*) ने ये किया था। राहुल IPL में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज भी बने। उन्होंने अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा। अभिषेक ने PBKS के खिलाफ 2025 में 141 रन की पारी खेली थी।