IPL 2026: GT के खिलाफ कैसा रहा है केएल राहुल का प्रदर्शन? जानिए आंकड़े

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 14वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स (DC) का सामना गुजरात टाइटंस (GT) से होगा। इस मैच में DC के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल से एक बड़ी पारी की उम्मीद होगी। IPL 2026 में उनका बल्ला कुछ खास कमाल नहीं कर पाया है। पहले मैच में वह खाता खोले बिना पवेलियन लौटे थे। दूसरे मैच में वह 1 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में आइए GT के खिलाफ उनके आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।

आंकड़े GT के खिलाफ ऐसा रहा है राहुल का प्रदर्शन GT के खिलाफ राहुल ने अपना पहला मुकाबला 2022 में खेला था। उन्होंने इस टीम के खिलाफ अब तक 6 मुकाबले खेले हैं और इसकी 6 पारियों में 49.80 की उम्दा औसत के साथ 249 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 132.44 की रही है। राहुल के बल्ले से इस टीम के खिलाफ 1 शतक और 1 अर्धशतक निकला है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 112* रन रहा है।

IPL 2025 पिछले संस्करण ऐसा रहा था राहुल का प्रदर्शन IPL 2025 में राहुल ने 13 मुकाबले खेले थे और इसकी 13 पारियों में 53.90 की औसत और 149.72 की स्ट्राइक रेट से 539 रन बनाने में सफल रहे। उनके बल्ले से 1 शतक और 3 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 112* रन रहा था। राहुल IPL 2024 में भी 500+ रन (520) बनाने में सफल रहे थे। उन्होंने 14 पारियों में 37.14 की औसत और 136.12 की स्ट्राइक रेट से 520 रन बनाए थे।

Advertisement