IPL 2026: केएल राहुल का RR के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 43वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (RR) का सामना दिल्ली कैपिटल्स (DC) से होगा। इस मैच में DC के सलामी बल्लेबाज और अनुभवी खिलाड़ी केएल राहुल से बड़ी पारी की उम्मीद होगी। ये खिलाड़ी इस संस्करण काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे में वह अपनी टीम को एक जोरदार शुरुआत दिलाना चाहेंगे। ऐसे में आइए RR के खिलाफ उनके आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।

RR RR के खिलाफ दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी राहुल RR के खिलाफ IPL में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने अपना पहला मुकाबला 2014 में खेला था। इस खिलाड़ी ने 17 मुकाबले खेले हैं और इसकी 17 पारियों में 50.06 की उम्दा औसत के साथ 751 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 131.75 की रही है। उनके बल्ले से 7 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 95* रन रहा है। उनसे ज्यादा रन (928) सिर्फ विराट कोहली ने बनाए हैं।

रन इस संस्करण चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज IPL 2026 में राहुल ने अब तक 8 मुकाबले खेले हैं। इसकी 8 पारियों में 51.14 की उम्दा औसत के साथ 358 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 185.49 की रही है। उनके बल्ले से एक शतक और 2 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 152* रन रहा है। वह इस संस्करण चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उनसे ज्यादा रन सिर्फ वैभव सूर्यवंशी (400*), हेनरिक क्लासेन (414*) और अभिषेक शर्मा (425*) ने बनाए हैं।

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