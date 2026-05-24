IPL 2026: केएल राहुल ने जड़ा इस सीजन अपना 5वां अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े 

पारी

ऐसी रही राहुल की पारी और साझेदारी

राहुल ने 30 गेंदों का सामना किया और 60 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 5 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 200 की रही। पहले विकेट के लिए इस खिलाड़ी ने अभिषेक पोरेल के साथ सिर्फ 27 गेंदों में 40 रन जोड़े। इसके बाद साहिल पराख के साथ उन्होंने 30 गेंदों में 47 रन की साझेदारी निभाई। कप्तान अक्षर पटेल के साथ तो राहुल की साझेदारी सिर्फ 19 गेंदों में 38 रन की रही।