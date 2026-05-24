IPL 2026: केएल राहुल ने जड़ा इस सीजन अपना 5वां अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 70वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ शानदार अर्धशतकीय पारी (60) खेली। ये उनके IPL करियर का 45वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 25 गेंद में पूरा किया। IPL 2026 में राहुल के बल्ले से निकला ये 5वां अर्धशतक है। DC इस सीजन प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
ऐसी रही राहुल की पारी और साझेदारी
राहुल ने 30 गेंदों का सामना किया और 60 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 5 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 200 की रही। पहले विकेट के लिए इस खिलाड़ी ने अभिषेक पोरेल के साथ सिर्फ 27 गेंदों में 40 रन जोड़े। इसके बाद साहिल पराख के साथ उन्होंने 30 गेंदों में 47 रन की साझेदारी निभाई। कप्तान अक्षर पटेल के साथ तो राहुल की साझेदारी सिर्फ 19 गेंदों में 38 रन की रही।
करियर
IPL 2026 में ऐसा रहा राहुल का प्रदर्शन
राहुल ने IPL 2024 में 14 मुकाबले खेले और 45.61 की औसत से 593 रन बनाने में सफल रहे। उनकी स्ट्राइक रेट 174.41 की रही। उनके बल्ले से एक शतक और 5 अर्धशतक निकले। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 152* रन रहा। राहुल ने IPL में कुल 159 मुकाबले खेले हैं और इसकी 150 पारियों में 46.15 की औसत और 139.14 की स्ट्राइक रेट से 5,815 रन बनाने में सफल रहे हैं। उन्होंने 6 शतक और 45 अर्धशतक जड़े हैं।