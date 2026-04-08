केएल राहुल IPL 2026 का पहला शतक बनाने से चूके, ये उपलब्धि की हासिल

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 14वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के केएल राहुल ने गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ शानदार अर्धशतकीय पारी (92*) खेली। यह उनके IPL करियर का 41वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 29 गेंदों में पूरा किया। इस बीच उन्होंने अपने टी-20 क्रिकेट करियर के 700 चौके भी पूरे किए। उनकी पारी के बावजूद DC को 1 रन से हार मिली। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी ऐसी रही राहुल की पारी और साझेदारी राहुल ने 52 गेंदों का सामना किया और 92 रन बनाए। उनके बल्ले से 11 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 176.92 की रही। उन्होंने पहले विकेट के लिए पथुम निसांका के साथ 49 गेंदों में 76 रन की साझेदारी निभाई। इस संस्करण के पहले 2 मैच में राहुल कुछ खास नहीं कर पाए थे। इस खिलाड़ी ने डेविड मिलर के साथ 20 गेंदों में 35 और ट्रिस्टन स्टब्स के साथ 16 गेंदों में 26 रन भी जोड़े।

चौके राहुल ने टी-20 क्रिकेट में पूरे किए 700 चौके मैच के दौरान राहुल ने टी-20 क्रिकेट में अपने 700 चौके भी पूरे कर लिए। वह ऐसा करने वाले 11वें भारतीय बल्लेबाज बने हैं। उनके 191 चौके भारतीय क्रिकेट टीम के लिए आए हैं। IPL में इस खिलाड़ी ने 463 चौके लगाए हैं। IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा चौके (778) विराट कोहली के नाम है। शिखर धवन 768 चौकों के साथ इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। राहुल ने टी-20 क्रिकेट में अपना 69वां अर्धशतक लगाया।

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