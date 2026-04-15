IPL 2026: अजिंक्य रहाणे पर क्यों लगा जुर्माना?

IPL 2026: KKR के कप्तान अजिंक्य रहाणे पर लगा जुर्माना, जानिए कारण

लेखन Manoj Panchal 10:53 am Apr 15, 202610:53 am

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 22वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) का मुकाबला चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) से हुआ, जिसमे KKR को हार का सामना करना पड़ा। मैच के बाद KKR के कप्तान अजिंक्य रहाणे पर धीमी ओवर गति के लिए जुर्माना लगाया गया है। KKR IPL 2026 में लगातार संघर्ष कर रही है। टीम 5 मैचों में अब तक एक भी जीत हासिल नहीं कर सकी है, जिसमें एक मुकाबला बारिश के कारण रद्द हुआ था।