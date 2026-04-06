IPL 2026: RR बनाम MI मुकाबले में इन खिलाड़ियों के बीच देखने को मिलेगी टक्कर

#1 रोहित शर्मा बनाम जोफ्रा आर्चर MI के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा इस सत्र में अच्छी लय में नजर आए हैं, लेकिन जोफ्रा आर्चर के खिलाफ उनका रिकॉर्ड चिंता बढ़ाने वाला है। दोनों के बीच 8 पारियों में भिड़ंत हुई है। इस दौरान आर्चर ने रोहित को 3 बार आउट किया है। रोहित केवल 34 रन ही बना सके हैं और उनकी औसत 11.33 की रही है। ऐसे में RR के इस तेज गेंदबाज के सामने रोहित की परीक्षा एक बार फिर अहम रहने वाली है।

#2 सूर्यकुमार यादव बनाम रवि बिश्नोई सूर्यकुमार यादव अच्छे लय में नजर आए हैं। ऐसे में RR के खिलाफ मैच में भी ये खिलाड़ी अच्छी पारी खेलना चाहेगा। हालांकि, बीच के ओवरों में लेग स्पिनर रवि बिश्नोई उनके लिए चुनौती बन सकते हैं। ये खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में है और पिछले मुकाबले में 4 विकेट हॉल भी लिया था। सूर्यकुमार ने उनके खिलाफ 162.26 की स्ट्राइक रेट से 86 रन बनाए हैं। इस दौरान 9 पारियों में 3 बार बिश्नोई ने उन्हें आउट भी किया है।

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