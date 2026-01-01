IPL 2026: कगिसो रबाडा ने जमाया 'पर्पल कैप' पर कब्जा, ऐसे रहे उनके आंकड़े

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने गुजरात टाइटंस (GT) को 5 विकेट से हराते हुए अपना दूसरा खिताब जीता। इस संस्करण GT के कगिसो रबाडा ने सर्वाधिक विकेट लेते हुए 'पर्पल कैप' पर कब्जा जमाया। फाइनल में रबाडा का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। उन्होंने 3 ओवर में 44 रन खर्च कर दिए। उनकी इकॉनमी रेट 14.70 की रही। आइए उनके आंकड़ों और उनके द्वारा बनाए रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं

प्रदर्शन IPL 2026 में ऐसा रहा रबाडा का प्रदर्शन रबाडा अपनी धारदार गेंदबाजी से पूरे सीजन छाए रहे। उन्होंने 17 मैचों की 17 पारियों में 21.58 की उम्दा औसत के साथ 29 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 9.68 की रही। इस खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 3/25 का रहा। उन्होंने इस सीजन एक मेडन ओवर भी डाला। IPL 2025 में ये खिलाड़ी सिर्फ 4 मैच ही खेल पाया था। उनके बाद भुवनेश्वर कुमार ने 28 विकेट चटकाए।

प्रदर्शन GT के लिए पर्पल कैप जीतने वाले तीसरे गेंदबाज रबाडा ने IPL इतिहास में GT के लिए यह उपलब्धि हासिल करने वाले तीसरे गेंदबाज बने। इससे पहले IPL 2023 में मोहम्मद शमी ने 28 विकेट लेकर 'पर्पल कैप' अपने नाम की थी। वहीं, IPL 2025 में प्रसिद्ध कृष्णा ने 25 विकेट चटकाकर यह सम्मान हासिल किया था। अब रबाडा ने शानदार प्रदर्शन के दम पर इस प्रतिष्ठित सूची में अपना नाम दर्ज करा लिया है। इस प्रदर्शन के लिए उन्हें 10 लाख रुपये भी मिले।

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दूसरा रबाडा ने दूसरी बार जीती पर्पल कैप रबाडा ने के करियर की दूसरी पर्पल कैप रही। इससे पहले उन्होंने IPL 2020 में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के लिए खेलते हुए 30 विकेट चटकाकर यह सम्मान अपने नाम किया था। इसके साथ ही रबाडा IPL इतिहास में एक से अधिक बार पर्पल कैप जीतने वाले चौथे गेंदबाज बन गए। उनसे पहले ड्वेन ब्रावो (2013, 2015), भुवनेश्वर कुमार (2016, 2017) और हर्षल पटेल (2021, 2024) यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं।

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