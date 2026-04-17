IPL 2026: कगिसो रबाडा ने KKR के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जानिए उनके आंकड़े

गेंदबाजी शानदार रही रबाडा की गेंदबाजी रबाडा ने अपने पहले ही ओवर की आखिरी गेंद पर अंगकृष रघुवंशी (8) को आउट किया। अपने दूसरे ही ओवर में इस तेज गेंदबाज ने टिम सीफर्ट (19) को पवेलियन की राह दिखाई। इसके बाद रबाडा ने रिंकू सिंह (1) का विकेट चटकाया। इस प्रोटियाज तेज गेंदबाज ने अपने 4 ओवर में 29 रन देते हुए ये 3 सफलताएं हासिल की। वह अपनी टीम की ओर से सबसे सफल गेंदबाज रहे।

करियर ऐसा है रबाडा का IPL करियर रबाडा ने पहला IPL मैच साल 2017 में खेला था। उन्होंने इस लीग में 89 मुकाबले खेले हैं। इस दौरान 23.19 की शानदार औसत के साथ 126 विकेट लिए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 8.69 की रही है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/21 का रहा है। IPL 2026 में रबाडा ने अब तक 5 मैच खेले, जिसमें 27.28 की औसत से 7 विकेट लिए हैं। इस सीजन में पहली बार उन्होंने 3 विकेट चटकाए।

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