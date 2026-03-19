IPL 2026, 9 दिन शेष: इन 9 युवा भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की शुरुआत 28 मार्च से होनी है। यह लीग युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए मंच प्रदान करती है। IPL के जरिए कई प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने क्रिकेट जगत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। IPL 2026 शुरू होने में 9 दिन शेष हैं, ऐसे में 9 युवा भारतीय खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं, जो आगामी सीजन में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं।
#1
वैभव सूर्यवंशी (राजस्थान रॉयल्स)
राजस्थान रॉयल्स (RR) के वैभव सूर्यवंशी अपने प्रदर्शन से फिर से चौंकाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने IPL 2025 में 7 पारियों में 36 की औसत और 206.55 की स्ट्राइक रेट से 252 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 1 शतक और 1 अर्धशतक निकला था। उन्होंने अंडर-19 विश्व कप 2026 (वनडे प्रारूप) में भी अविश्वसनीय प्रदर्शन किया था। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 7 पारियों में 439 रन बनाए थे।
#2
प्रशांत वीर (चेन्नई सुपरकिंग्स)
नीलामी में युवा ऑलराउंडर प्रशांत वीर को चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) ने 14.20 करोड़ रुपये में खरीदा था। उन्होंने अपना बेस प्राइस 30 लाख रुपये रखा था। वीर ने अब तक सिर्फ 9 टी-20 मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 6.45 की शानदार इकॉनमी रेट से 12 विकेट चटकाए हैं। दूसरी तरफ बल्लेबाजी में उन्होंने 167.16 की बेहतरीन स्ट्राइक रेट से 112 रन भी बनाए हैं। वह घरेलू क्रिकेट में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं।
#3
आयुष म्हात्रे (चेन्नई सुपरकिंग्स)
पिछले सीजन में रुतुराज गायकवाड़ के चोटिल होने के बाद म्हात्रे को CSK में खेलने का मौका मिला था। उन्होंने सीमित मिले अवसरों का भरपूर लाभ उठाया था। IPL 2025 में इस युवा बल्लेबाज ने 7 पारियों में 34.28 की औसत और 188.97 की स्ट्राइक रेट के साथ 240 रन बनाए थे। पिछले सीजन में उन्होंने 31 चौके और 11 छक्के लगाए थे। म्हात्रे ने अंडर-19 विश्व कप में भारत की सफल कप्तानी की थी।
#4
कार्तिक शर्मा (चेन्नई सुपरकिंग्स)
विकेटकीपर बल्लेबाज कार्तिक शर्मा को भी CSK ने 14.20 करोड़ रुपये में खरीदा था। घरेलू क्रिकेट में ये 19 वर्षीय खिलाड़ी राजस्थान से खेलता है। उन्होंने अपने युवा टी-20 करियर में अब तक 12 मैच खेले हैं, जिसमें 30.36 की औसत और 162.92 की स्ट्राइक रेट के साथ 334 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 58 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 2 अर्धशतक भी अपने नाम किए हैं।
#5
तेजस्वी सिंह दहिया (कोलकाता नाइट राइडर्स)
IPL नीलामी में KKR ने विकेटकीपर बल्लेबाज तेजस्वी दहिया को 3 करोड़ रुपये में खरीदा था। अपने अब तक के छोटे करियर में तेजस्वी ने 6 टी-20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 168.65 के शानदार स्ट्राइक रेट से 113 रन बनाए हैं। इस प्रारूप में उनका औसत 56.50 का रहा है और इस दौरान उन्होंने 1 अर्धशतक भी लगाया है। वह घरेलू क्रिकेट में दिल्ली की टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं।
#6
मुकुल चौधरी (लखनऊ सुपर जायंट्स)
नीलामी में मुकुल चौधरी को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने 2.60 करोड़ रुपये में खरीदा था। 21 वर्षीय राजस्थान के इस खिलाड़ी ने अब तक टी-20 में सिर्फ 7 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 42 की औसत और 165.35 के स्ट्राइक रेट से 210 रन बनाए हैं। उनके नाम 2 अर्धशतक है। उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उम्दा प्रदर्शन करते हुए सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था।
#7
मंगेश यादव (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु)
RCB ने नीलामी में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मंगेश यादव पर भरोसा जताया था। 24 वर्षीय मंगेश को RCB ने 5.20 करोड़ रुपये में खरीदा था। मंगेश ने मध्य प्रदेश टी-20 लीग में 14 विकेट चटकाए थे। 6 मैचों में उन्होंने 3 बार 4 विकेट हॉल लिए। एक मैच में उन्होंने 3 ओवर में 18 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए थे। मंगेश ने इसी साल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 2 मैचों में 3 विकेट झटके थे।
#8
अशोक शर्मा (गुजरात टाइटंस)
अशोक शर्मा ने घरेलू सीजन के दौरान लगातार 140 किमी/घंटे से ज्यादा की रफ्तार से गेंदबाजी करते हुए चौंकाया है। IPL 2026 की नीलामी में उन्हें गुजरात टाइटंस (GT) ने 90 लाख रुपये में खरीदा था। उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में 10 मैचों में 22 विकेट लिए थे। वह संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे। वह इससे पहले राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन उन्हें कभी खेलने का मौका नहीं मिला।
#9
दानिश मालेवार (मुंबई इंडियंस)
विदर्भ के 22 वर्षीय दानिश मालेवार मुंबई इंडियंस (MI) की ओर से खेलते हुए नजर आ सकते हैं। इस युवा बल्लेबाज ने अभी तक व्हाइट-बॉल क्रिकेट नहीं खेला है। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उनका औसत 49.42 का है, जिसमें उन्होंने कुल 1,285 रन बनाए हैं। उनके नाम 3 शतक और 10 अर्धशतक दर्ज हैं। मालेवार ने दलीप ट्रॉफी 2025 में सेंट्रल जोन का प्रतिनिधित्व करते हुए दोहरा शतक लगाया था।