IPL 2026: जोश इंग्लिश ने सीजन का तीसरा अर्धशतक जड़ा, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 68वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के सलामी बल्लेबाज जोश इंग्लिश ने शानदार अर्धशतकीय पारी (72) खेली। ये इस टूर्नामेंट में उनका चौथा अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 28 गेंदों में पूरा किया। इस सीजन उनके बल्ले से निकला ये तीसरा अर्धशतक है। उनके अलावा LSG का कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 196/6 का स्कोर बनाया।
पारी
ऐसी रही इंग्लिश की पारी और साझेदारी
इंग्लिश ने 44 गेंदों का सामना किया और 72 रन बनाए। उनके बल्ले से 9 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 163.64 की रही। उन्होंने आयुष बडोनी के साथ मिलकर 23 गेंदों में 49 रन की साझेदारी निभाई। इसके बाद कप्तान ऋषभ पंत के साथ 43 गेंदों में 65 रन जोड़े। अब्दूल समद के साथ उन्होंने केवल 19 गेंदों में 35 रन जोड़ दिए। समद ने 20 गेंदों का सामना किया और 37 रन बनाकर नाबाद रहे।
करियर
ऐसा रहा है इंग्लिश का IPL करियर
इंग्लिश ने पहला IPL मुकाबला 2025 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 16 मैच खेले हैं और इसकी 16 पारियों में 41.76 की औसत से 543 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 174.03 की रही है। इस खिलाड़ी के बल्ले से 4 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 85 रन रहा है। IPL 2026 में इंग्लिश ने 5 पारियों में 66.25 की औसत और 187.94 की स्ट्राइक रेट से 265 रन बनाए हैं।