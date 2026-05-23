IPL 2026: जोश इंग्लिश ने सीजन का तीसरा अर्धशतक जड़ा, जानिए उनके आंकड़े 

पारी

ऐसी रही इंग्लिश की पारी और साझेदारी

इंग्लिश ने 44 गेंदों का सामना किया और 72 रन बनाए। उनके बल्ले से 9 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 163.64 की रही। उन्होंने आयुष बडोनी के साथ मिलकर 23 गेंदों में 49 रन की साझेदारी निभाई। इसके बाद कप्तान ऋषभ पंत के साथ 43 गेंदों में 65 रन जोड़े। अब्दूल समद के साथ उन्होंने केवल 19 गेंदों में 35 रन जोड़ दिए। समद ने 20 गेंदों का सामना किया और 37 रन बनाकर नाबाद रहे।