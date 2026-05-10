IPL 2026: जोश इंग्लिश ने रिवर्स लैप शॉट से लगाया जोरदार छक्का, देखें वायरल वीडियो 

शॉट

इंग्लिश ने खेला शानदार शॉट

मुकेश ओवर का दूसरा ओवर करने आए थे। ओवर की 5वीं गेंद उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर बैक ऑफ लेंथ पर डाली। इंग्लिश ने पहले ही लाइन को भांप लिया और रिवर्स लैप शॉट खेला। गेंद स्लिप के ऊपर से शानदार तरीके से छक्के के लिए चली गई। पावरप्ले में इंग्लिश ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और 77 रन बना दिए। वह 33 गेंदों में 85 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 10 चौके और 6 छक्के निकले।