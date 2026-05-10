IPL 2026: जोश इंग्लिश ने रिवर्स लैप शॉट से लगाया जोरदार छक्का, देखें वायरल वीडियो
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 53वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के सलामी बल्लेबाज जोश इंग्लिश ने चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के खिलाफ शानदार अर्धशतकीय पारी (85) खेली। इस पारी के दौरान उन्होंने कई शानदार शॉट्स लगाए। LSG की पारी के दौरान दूसरे ओवर में मुकेश चौधरी को लगाया गया रिवर्स लैप शॉट ज्यादा चर्चा में रहा। ये गेंद छक्के के लिए गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पारी के दौरान उन्होंने कई रिकॉर्ड्स बनाए।
शॉट
इंग्लिश ने खेला शानदार शॉट
मुकेश ओवर का दूसरा ओवर करने आए थे। ओवर की 5वीं गेंद उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर बैक ऑफ लेंथ पर डाली। इंग्लिश ने पहले ही लाइन को भांप लिया और रिवर्स लैप शॉट खेला। गेंद स्लिप के ऊपर से शानदार तरीके से छक्के के लिए चली गई। पावरप्ले में इंग्लिश ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और 77 रन बना दिए। वह 33 गेंदों में 85 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 10 चौके और 6 छक्के निकले।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें उस शानदार शॉट का वीडियो
The first shot was incredible in itself 😮— IndianPremierLeague (@IPL) May 10, 2026
And then he does it 𝗔𝗚𝗔𝗜𝗡! 🫡
🎥 Josh Inglis is on the move and how! 🔥
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