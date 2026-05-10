IPL 2026: जोश इंग्लिश ने CSK के खिलाफ जड़ा धमाकेदार अर्धशतक, हासिल की यह उपलब्धि 

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 53वें मुकाबले में लखनऊ सुपरजायंट्स (LSG) के सलामी बल्लेबाज जोश इंग्लिश ने चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के खिलाफ शानदार अर्धशतकीय पारी (85) खेली। ये उनके IPL करियर का दूसरा ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 17 गेंदों में पूरा किया। IPL में ये LSG के लिए लगाया गया तीसरा सबसे तेज अर्धशतक रहा। IPL 2026 में इस खिलाड़ी ने अपना पहला अर्धशतक लगाया। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।

पारी ऐसी रही इंग्लिश की पारी और साझेदारी इंग्लिश ने 33 गेंदों का सामना किया और 85 रन बनाए। उनके बल्ले से 10 चौके और 6 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 257.58 की रही। पहले विकेट के लिए उन्होंने मिचेल मार्श के साथ 5.1 ओवर में 77 रन जोड़ दिए। इसमे मार्श का योगदान सिर्फ 10 रन का था। पावरप्ले में इस खिलाड़ी के बल्ले से 77 रन निकले। इस खिलाड़ी को जेमी ओवरटन ने अपना शिकार बनाया।

रन पावरप्ले में चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज इंग्लिश IPL के इतिहास में पावरप्ले के दौरान चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे आगे अब सिर्फ जेक फ्रेजर मैकगर्क (78 रन), ट्रेविस हेड (84 रन) और सुरेश रैना (87 रन) हैं। इन खिलाड़ियों के अलावा पावरप्ले में 70 से ज्यादा रन सिर्फ प्रभसिमरन सिंह (71 रन) और एडम गिलक्रिस्ट (74 रन) ने बनाए हैं। LSG का ये विकेटकीपर बल्लेबाज शुरुआती मुकाबलों में टीम का हिस्सा नहीं खेला था।

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तेज LSG के लिए सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज इंग्लिश LSG के लिए तीसरे सबसे तेज पचासा लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं। निकोलस पूरन पहले और दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने IPL 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ 15 गेंदों में अर्धशतक लगाया था। IPL 2026 में मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ इस खिलाड़ी ने 16 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था। इस सूची में चौथे और पांचवें स्थान पर भी पूरन ही हैं। वह 18 और 19 गेंदों में भी LSG के लिए अर्धशतक लगा चुके हैं।

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