IPL 2026: LSG के खिलाफ मैच में जोश हेजलवुड बने प्लेयर ऑफ द मैच, जानिए प्रदर्शन

हेजलवुड

प्लेयर ऑफ द मैच बने हेजलवुड

हेजलवुड ने अपने 4 ओवर में 5 की इकॉनमी रेट के साथ 20 रन दिए। इस बीच उन्होंने निकोलस पूरन के रूप में इकलौता विकेट हासिल किया। दिलचस्प रूप से हेजलवुड ने अपने 3 ओवर पावरप्ले के दौरान ही किए। उनकी किफायती गेंदबाजी के ही चलते LSG पावरप्ले के बाद 35/1 का स्कोर बना सकी थी। मैच में रसिख सलाम ने 4 विकेट और भुवनेश्वर कुमार ने 3 विकेट लिए। इनके बावजूद हेजलवुड प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए।