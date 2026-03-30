IPL 2026: पंजाब किंग्स के खिलाफ बड़ा खतरा बन सकते हैं जोस बटलर, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के चौथे मुकाबले में पंजाब किंग्स (PBKS) का सामना गुजरात टाइटंस (GT) से होगा। इस मुकाबले में GT के स्टार बल्लेबाज जोस बटलर से शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम को काफी उम्मीदें होंगी। बटलर इस लीग के दिग्गज खिलाड़ियों में शुमार हैं। पिछले संस्करण GT प्लेऑफ से बाहर हुई थी। IPL 2026 में ये टीम पहले मैच से ही जोरदार प्रदर्शन करना चाहेगी। आइए PBKS के खिलाफ बटलर के आंकड़े जान लेते हैं।
आंकड़े
PBKS के खिलाफ ऐसे रहे हैं बटलर के आंकड़े
बटलर GT के अलावा मुंबई इंडियंस (MI) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए IPL खेल चुके हैं। उन्होंने PBKS के खिलाफ पहला मुकाबला 2016 में खेला था। इस खिलाड़ी ने 14 पारियों में 37.61 की औसत से 489 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 156.73 की रही है। उनके बल्ले से 5 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 82 रन रहा है। बटलर एक बार नाबाद भी रहे हैं। उनके बल्ले से 54 चौके और 17 छक्के निकले हैं।
करियर
ऐसा रहा है बटलर का IPL करियर
बटलर ने साल 2016 में राइजिंग पुणे सुपरजायंट के खिलाफ अपने IPL करियर का आगाज किया था। वह अब तक 121 मैच में करीब 40 की औसत और 149.38 की स्ट्राइक रेट से 4,120 रन बना चुके हैं। इसमें 7 शतक और 24 अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 124 रन का रहा है। वह इस दौरान 16 बार नाबाद भी रहे हैं। इसके अलावा, वह लीग में अब तक 407 चौके और 185 छक्के भी जड़ चुके हैं।
जानकारी
IPL 2025 में ऐसे रहे हैं बटलर के आंकड़े
IPL 2025 में बटलर ने 14 मुकाबले खेले थे और इसकी 13 पारियों में 59.77 की औसत से 538 रन बनाए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 163.03 की रही थी। उनके बल्ले से 5 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 97* रन रहा था।