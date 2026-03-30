IPL 2026: पंजाब किंग्स के खिलाफ बड़ा खतरा बन सकते हैं जोस बटलर, जानिए उनके आंकड़े 

आंकड़े PBKS के खिलाफ ऐसे रहे हैं बटलर के आंकड़े बटलर GT के अलावा मुंबई इंडियंस (MI) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए IPL खेल चुके हैं। उन्होंने PBKS के खिलाफ पहला मुकाबला 2016 में खेला था। इस खिलाड़ी ने 14 पारियों में 37.61 की औसत से 489 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 156.73 की रही है। उनके बल्ले से 5 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 82 रन रहा है। बटलर एक बार नाबाद भी रहे हैं। उनके बल्ले से 54 चौके और 17 छक्के निकले हैं।

करियर ऐसा रहा है बटलर का IPL करियर बटलर ने साल 2016 में राइजिंग पुणे सुपरजायंट के खिलाफ अपने IPL करियर का आगाज किया था। वह अब तक 121 मैच में करीब 40 की औसत और 149.38 की स्ट्राइक रेट से 4,120 रन बना चुके हैं। इसमें 7 शतक और 24 अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 124 रन का रहा है। वह इस दौरान 16 बार नाबाद भी रहे हैं। इसके अलावा, वह लीग में अब तक 407 चौके और 185 छक्के भी जड़ चुके हैं।

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