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जोस बटलर ने IPL में पूरे किए 200 छक्के, जानिए उनके आंकड़े 
जोस बटलर ने बड़ी उपलब्धि हासिल की (तस्वीर: एक्स/@IPL)

जोस बटलर ने IPL में पूरे किए 200 छक्के, जानिए उनके आंकड़े 

लेखन आदर्श कुमार
Apr 30, 2026
11:24 pm
क्या है खबर?

गुजरात टाइटंस (GT) के स्टार बल्लेबाज जोस बटलर ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। उन्होंने इस टूर्नामेंट में अपने 200 छक्के पूरे कर लिए। IPL 2026 के 42वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ चौथा छक्का लगाकर उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। बटलर अब IPL इतिहास में 200 छक्के लगाने वाले इंग्लैंड के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। मैच में उनकी टीम को 4 विकेट से जीत मिली।

जानकारी

ऐसी रही बटलर की पारी 

GT का स्कोर जब 3 ओवर में 42/1 था, तब बटलर बल्लेबाजी करने उतरे। उन्होंने वाशिंगटन सुंदर के साथ तेज 35 रन जोड़े। बटलर की पारी में 4 छक्के और 2 चौके शामिल रहे। वह 19 गेंद में 39 रन बनाकर आउट हुए।

पारी

200 छक्के पूरे करने वाले 12वें बल्लेबाज 

बटलर ने अपने IPL करियर के 130वें मुकाबले (128 पारियों) में 200 छक्के पूरे किए। इस दौरान उन्होंने 440 चौके भी लगाए हैं। मुंबई इंडियंस (MI) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए खेल चुके बटलर ने IPL में 39.9 की औसत से 4,429 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 26 अर्धशतक और 7 शतक निकले हैं। बटलर अब IPL इतिहास में 200 या उससे ज्यादा छक्के लगाने वाले 12वें बल्लेबाज और ऐसा करने वाले छठे विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं।

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