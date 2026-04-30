जोस बटलर ने बड़ी उपलब्धि हासिल की (तस्वीर: एक्स/@IPL)

जोस बटलर ने IPL में पूरे किए 200 छक्के, जानिए उनके आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 11:24 pm Apr 30, 202611:24 pm

क्या है खबर?

गुजरात टाइटंस (GT) के स्टार बल्लेबाज जोस बटलर ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। उन्होंने इस टूर्नामेंट में अपने 200 छक्के पूरे कर लिए। IPL 2026 के 42वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ चौथा छक्का लगाकर उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। बटलर अब IPL इतिहास में 200 छक्के लगाने वाले इंग्लैंड के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। मैच में उनकी टीम को 4 विकेट से जीत मिली।