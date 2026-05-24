IPL 2026: MI के खिलाफ मैच में जोफ्रा आर्चर बने 'प्लेयर ऑफ द मैच', जानिए आंकड़े 

प्रदर्शन

ऐसा रहा आर्चर का प्रदर्शन

आर्चर ने पहले बल्लेबाजी में 15 गेंदों का सामना किया और 32 रन बनाए। उनके बल्ले से एक चौका और 3 छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 213.33 की रही। शुभम दुबे के साथ उन्होंने 13 गेंदों में 35 रन जोड़े। गेंदबाजी में भी आर्चर ने कमाल कर दिया। उन्होंने 4 ओवर में केवल 17 रन खर्च किए और 3 बल्लेबाजों को आउट किया। उनकी इकॉनमी रेट केवल 4.20 की रही। इस खिलाड़ी ने फील्डिंग में भी कमाल का प्रदर्शन किया।