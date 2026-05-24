IPL 2026: MI के खिलाफ मैच में जोफ्रा आर्चर बने 'प्लेयर ऑफ द मैच', जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 69वें मैच में राजस्थान रॉयल्स (RR) ने मुंबई इंडियंस (MI) को 30 रन से हरा दिया। इसी के साथ उसने प्लेऑफ में भी अपनी जगह बना ली। मैच में टीम के स्टार खिलाड़ी जोफ्रा आर्चर ने गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में अच्छा प्रदर्शन किया। उन्हें उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।
प्रदर्शन
ऐसा रहा आर्चर का प्रदर्शन
आर्चर ने पहले बल्लेबाजी में 15 गेंदों का सामना किया और 32 रन बनाए। उनके बल्ले से एक चौका और 3 छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 213.33 की रही। शुभम दुबे के साथ उन्होंने 13 गेंदों में 35 रन जोड़े। गेंदबाजी में भी आर्चर ने कमाल कर दिया। उन्होंने 4 ओवर में केवल 17 रन खर्च किए और 3 बल्लेबाजों को आउट किया। उनकी इकॉनमी रेट केवल 4.20 की रही। इस खिलाड़ी ने फील्डिंग में भी कमाल का प्रदर्शन किया।
आंकड़े
IPL 2026 में ऐसे रहे हैं आर्चर के आंकड़े
IPL 2026 में आर्चर ने 14 मैच खेले हैं। इसकी 14 पारियों में 21.71 की औसत से 21 विकेट चटकाए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 8.76 की रही है। इस खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 3/17 का रहा है। वह इस सीजन संयुक्त रूप से दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। अंशुल कंबोज के भी 21 विकेट हैं। इन दोनों से ज्यादा विकेट संयुक्त रूप से सिर्फ कगिसो रबाडा (24) और भुवनेश्वर कुमार (24) ने अपने नाम किए हैं।