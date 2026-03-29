जोफ्रा आर्चर से राजस्थान को काफी उम्मीदें होंगी (फाइल तस्वीर)

IPL 2026: RR के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर का CSK के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन?

लेखन आदर्श कुमार 09:52 pm Mar 29, 202609:52 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के तीसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (RR) का सामना चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) से होगा। RR के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर के लिए ये मुकाबला अहम रहने वाला है। IPL 2025 में उनका प्रदर्शन खराब रहा था। ऐसे में वह इस संस्करण अच्छे प्रदर्शन से शुरुआत करना चाहेंगे। टी-20 विश्व कप 2026 में भी वह कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। आइए RR के इस प्रमुख गेंदबाज का CSK के खिलाफ प्रदर्शन जान लेते हैं।