IPL 2026: RR के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर का CSK के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन?
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के तीसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (RR) का सामना चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) से होगा। RR के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर के लिए ये मुकाबला अहम रहने वाला है। IPL 2025 में उनका प्रदर्शन खराब रहा था। ऐसे में वह इस संस्करण अच्छे प्रदर्शन से शुरुआत करना चाहेंगे। टी-20 विश्व कप 2026 में भी वह कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। आइए RR के इस प्रमुख गेंदबाज का CSK के खिलाफ प्रदर्शन जान लेते हैं।
आंकड़े
CSK के खिलाफ शानदार हैं आर्चर के आंकड़े
आर्चर ने CSK के खिलाफ पहला मुकाबला साल 2018 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 7 मुकाबले खेले हैं और इसकी 7 पारियों में 20.12 की उम्दा औसत के साथ 8 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उनकी इकॉनमी रेट सिर्फ 5.96 की रही है। आर्चर ने CSK के खिलाफ IPL में 3 मेडन ओवर भी डाले हैं। ऐसे में CSK के खिलाफ आर्चर अपना खोया हुआ फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं।
करियर
ऐसा रहा है आर्चर का IPL करियर
आर्चर ने अपना पहला IPL मुकाबला साल 2018 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 52 मैच खेले हैं और इसकी 52 पारियों में 27.15 की औसत से 59 विकेट चटकाए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 7.89 की रही है। ये खिलाड़ी एक बार भी 4 विकेट हॉल या 5 विकेट हॉल नहीं ले पाया है। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 3/15 का रहा है। आर्चर RR के अलावा मुंबई इंडियंस (MI) के लिए भी IPL में खेल चुके हैं।