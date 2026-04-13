IPL 2026: जोफ्रा आर्चर ने फिर लिया मैच की पहली गेंद पर विकेट, बनाया ये रिकॉर्ड

रिकॉर्ड

मोहम्मद शमी के नाम है रिकॉर्ड

आर्चर ने इसी IPL सीजन में इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ फिल सॉल्ट को भी पहली ही गेंद पर आउट किया था। IPL इतिहास में मोहम्मद शमी ने सबसे ज्यादा 5 बार पारी की पहली ही गेंद पर विकेट लिया है। अभिषेक की बात करें तो IPL इतिहास में पारी की पहली ही गेंद पर आउट होने वाले वे SRH के केवल दूसरे बल्लेबाज बने हैं। इससे पहले 2018 में शिखर धवन आउट हुए थे।