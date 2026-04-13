IPL 2026: जोफ्रा आर्चर ने फिर लिया मैच की पहली गेंद पर विकेट, बनाया ये रिकॉर्ड
क्या है खबर?
राजस्थान रॉयल्स (RR) के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने एक बार फिर पारी की पहली गेंद पर विकेट लेकर अपना दबदबा दिखाया। उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 21वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के अभिषेक शर्मा को पहली ही गेंद पर आउट कर दिया। इसके साथ ही आर्चर ने IPL में चौथी बार यह कारनामा किया है। नई गेंद से उनकी घातक गेंदबाजी लगातार बल्लेबाजों के लिए मुश्किल साबित हो रही है।
रिकॉर्ड
मोहम्मद शमी के नाम है रिकॉर्ड
आर्चर ने इसी IPL सीजन में इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ फिल सॉल्ट को भी पहली ही गेंद पर आउट किया था। IPL इतिहास में मोहम्मद शमी ने सबसे ज्यादा 5 बार पारी की पहली ही गेंद पर विकेट लिया है। अभिषेक की बात करें तो IPL इतिहास में पारी की पहली ही गेंद पर आउट होने वाले वे SRH के केवल दूसरे बल्लेबाज बने हैं। इससे पहले 2018 में शिखर धवन आउट हुए थे।
अन्य रिकॉर्ड
RR के नाम है ये रिकॉर्ड
RR के नाम IPL में सबसे ज्यादा बार बिना कोई रन दिए पहला विकेट लेने का रिकॉर्ड भी है। टीम ने अब तक 24 बार विरोधी टीम को खाता खोले बिना पहला झटका दिया है। इस मामले में मुंबई इंडियंस (MI) दूसरे स्थान पर है, जिसने 22 बार ऐसा किया है। RR ने 12 बार पारी की पहली ही गेंद पर विकेट लिया है, जो किसी भी टीम द्वारा सबसे ज्यादा है।