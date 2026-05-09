IPL 2026: जोफ्रा आर्चर ने एक ओवर में फेंकी 11 गेंदें, वायरल हुए ये मजेदार मीम्स
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 52वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (RR) के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर काफी महंगे साबित हुए। वह अपने कोटे का 4 ओवर भी पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने 3 ओवर में 46 रन खर्च किए। उन्हें एक भी सफलता नहीं मिली। उनकी इकॉनमी रेट 15.30 की रही। गुजरात टाइटंस (GT) की पारी के पहले ओवर में तो इस खिलाड़ी को 11 गेंदें फेंकनी पड़ी। इसके बाद उनके मीम्स सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए।
ओवर
ऐसा रहा आर्चर का पहला ओवर
आर्चर IPL में 7वें गेंदबाज बने, जिन्होंने एक ओवर में 11 गेंदें डाली। उनकी पहली गेंद पर चौका लगा। इसके बाद उन्होंने दूसरी गेंद वाइड डाली फिर अगली गेंद डॉट रही। तीसरी गेंद नो बॉल हो गई, फिर उन्होंने वाइड के साथ 4 रन दे दिए। अगली 2 गेंदें उन्होंने फिर वाइड डाली। चौथी गेंद पर एक रन आया। 5वीं गेंद पर 2 रन और ओवर की आखिरी गेंद पर एक रन आया। पहले ओवर में 18 रन आए।
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
An unusual start to the match! 😅— Star Sports (@StarSportsIndia) May 9, 2026
Jofra Archer bowled 11 balls to complete the first over - the longest over in TATA IPL! 🤯
Gujarat Titans' biggest first over ever - 18 runs! #TATAIPL Revenge Week 2026 ➡️ #RRvGT | LIVE NOW 👉 https://t.co/4f0xDg7EfO pic.twitter.com/bZFFBgUADp
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Kumar Sangakkara calming down Jofra Archer. pic.twitter.com/i72TPOL4KS— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 9, 2026
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Mom, I will be back after bowling just one over.— Dinda Academy (@academy_dinda) May 9, 2026
Meanwhile the over- pic.twitter.com/Fw6py8UpXS
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
What’s Jofra Archer upto? 🥵 pic.twitter.com/2ThXhuWGMm— Dinda Academy (@academy_dinda) May 9, 2026
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Jofra Archer first over Against Gujarat Titans #RRvsGT Rajasthan royals pic.twitter.com/SNMeXYJ6d6— Raja Babu (@GaurangBhardwa1) May 9, 2026
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Shubman gill to jofra archer 😭😂 pic.twitter.com/tWZABSNxMH— IPL X News (@IPLXNews) May 9, 2026
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Jofra Archer Under Captain Yashasvi Jaiswal pic.twitter.com/5W3CpWELSX— Junaid Khan (@JunaidKhanation) May 9, 2026
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
#GTvsRR #RRvsGT— Prof cheems ॐ (@Prof_Cheems) May 9, 2026
Jofra Archer 😬 pic.twitter.com/bNBJQ8WNEZ
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Jofra Archer Gave 17 Runs In His First Over 😂 #IPL2026 #RRvsGT pic.twitter.com/w7NrGQLvbJ— akash kushwah (@akash_kush64339) May 9, 2026
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Jofra Archer Today 😭 pic.twitter.com/xcrxtr2lJT— Maxi (@Maxi_targaryen) May 9, 2026