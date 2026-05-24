IPL 2026 में जसप्रीत बुमराह का रहा बेहद खराब प्रदर्शन, आंकड़े देख रह जाएंगे दंग

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में मुंबई इंडियंस (MI) का आखिरी मुकाबला राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ हुआ और इस मैच में टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया। इस सीजन बुमराह का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। साल 2015 के बाद ये पहला मौका था जब इस गेंदबाज ने 5 विकेट भी अपने नाम नहीं किए। उस सीजन उन्होंने 4 पारियों में 3 विकेट लिए थे। आइए इस सीजन उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।

प्रदर्शन IPL 2026 में ऐसा रहा बुमराह का प्रदर्शन बुमराह ने इस संस्करण 13 मुकाबले खेले और इसकी 13 पारियों में 102.50 की बेहद खराब औसत के साथ सिर्फ 4 विकेट अपने नाम किए। उन्होंने अपने पूरे IPL करियर की सबसे खराब औसत दर्ज की। उनकी इकॉनमी रेट 8.36 की रही। ये खिलाड़ी 10 मुकाबलों में एक भी विकेट अपने नाम नहीं कर पाया। बुमराह का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 1/15 का रहा। पिछले सीजन उन्होंने 12 पारियों में 17.55 की औसत से 18 विकेट लिए थे।

कब कब-कब बुमराह ने एक IPL सीजन में लिए 10 से कम विकेट बुमराह साल 2013 से MI के लिए खेल रहे हैं। IPL 2013 में उन्हें 2 मैच खेलने का मौका मिला था, जहां उन्होंने 3 विकेट लिए थे। 2014 में 11 मैच में 60.20 की औसत से 5 विकेट चटकाए थे। 2015 में उन्होंने 4 मैच में 3 विकेट लिए थे। इसके बाद हर संस्करण में उन्होंने 10 से ज्यादा विकेट लिए हैं। IPL 2020/21 उनका सबसे बेहतर सीजन रहा था। उन्होंने 15 मैच में 27 विकेट लिए थे।

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