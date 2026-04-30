जेसन होल्डर ने शानदार प्रदर्शन किया (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026: GT के जेसन होल्डर बने RCB के खिलाफ मुकाबले में 'प्लेयर ऑफ द मैच'

लेखन आदर्श कुमार 11:48 pm Apr 30, 202611:48 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 42वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस (GT) ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को 4 विकेट से हरा दिया। इस मुकाबले में GT के ऑलराउंडर खिलाड़ी जेसन होल्डर का प्रदर्शन कमाल का रहा। उन्होंने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों क्षेत्रों में अपना योगदान दिया और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। GT ने 156 रन का लक्ष्य को 15.5 ओवर में हासिल कर लिया। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।