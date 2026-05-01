जेसन होल्डर ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 3 विकेट चटकाए हैं (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026: जेसन होल्डर ने RR के खिलाफ किया अपना सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन, जानिए आंकड़े

लेखन भारत शर्मा 12:14 am May 10, 202612:14 am

क्या है खबर?

गुजरात टाइटंस (GT) के ऑलराउंडर जेसन होल्डर ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 52वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ बेहतरीन गेंदबाजी प्रदर्शन करते हुए 3 विकेट अपने नाम किए। यह IPL में उनका RR के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन रहा है। उनकी इस गेंदबाजी की मदद से GT की टीम मैच में 77 रनों के बड़े अंतर से जीत दर्ज करने में सफल रही। आइए होल्डर की गेंदबाजी और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।