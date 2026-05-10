जेमी ओवरटन ने LSG के खिलाफ शानदार गेंदबाजी की है (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026: जेमी ओवरटन ने LSG के खिलाफ किया अपना सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन, जानिए आंकड़े

लेखन भारत शर्मा 07:19 pm May 10, 202607:19 pm

क्या है खबर?

चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के ऑलराउंडर जेमी ओवरटन ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 53वें मुकाबले में लखनऊ सपुर जायंट्स (LSG) के खिलाफ बेहतरीन गेंदबाजी प्रदर्शन करते हुए 3 विकेट अपने नाम किए। यह IPL में उनका LSG के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन रहा है। उनकी इस गेंदबाजी की मदद से CSK की टीम मैच में LSG को 203/8 के स्कोर पर रोकने में सफल रही। आइए ओवरटन की गेंदबाजी और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।