IPL 2026: जैकब बेथेल प्लेऑफ से पहले लौटेंगे इंग्लैंड, जानिए क्या है कारण

प्रदर्शन

IPL 2026 में कैसा रहा है बेथेल का प्रदर्शन?

बेथेल ने इस संस्करण में RCB के लिए कुल 7 मैच खेले हैं, जिसमें वह महज 13.71 की औसत और 124.64 की स्ट्राइक रेट से केवल 96 रन बनाने में सफल रहे हैं। वह कोई अर्धशतक या शतक नहीं जड़ पाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 27 रन का रहा है। इसी तरह उन्होंने इस लीग में कुल 9 मैच खेले हैं, जिसमें 18.11 की औसत और 140.52 की स्ट्राइक रेट से 163 रन बनाए हैं, जिसमें एक अर्धशतक शामिल है।