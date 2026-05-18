IPL 2026: ईशान किशन ने CSK के खिलाफ जड़ा दूसरा अर्धशतक, बने 'प्लेयर ऑफ द मैच'

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 63वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (70) खेली। यह उनके IPL करियर का 22वां और CSK के खिलाफ दूसरा ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 37 गेंदों में पूरा किया। उनकी पारी की बदौलत SRH की टीम शुरुआती झटकों से उभरकर जीत दर्ज करने में सफल रही। इस पारी के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।

बल्लेबाजी कैसी रही ईशान की पारी और साझेदारी? SRH को 181 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 18 रन के स्कोर पर पहला झटका लग गया था। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए ईशान ने अभिषेक शर्मा (26) के साथ दूसरे विकेट के लिए 38 रन की साझेदारी निभाई। उसके बाद उन्होंने हेनरिक क्लासेन (47) के साथ तीसरे विकेट के लिए 41 गेंदों में 75 रन की साझेदारी कर टीम को मजबूती दी। ईशान 47 गेंदों में 7 चौके और 3 छक्कों से 70 रन बनाकर आउट हुए।

प्रदर्शन IPL 2026 में कैसा रहा है ईशान का प्रदर्शन? ईशान का IPL 2026 में प्रदर्शन सराहनीय रहा है। वह 13 मैचों की इतनी ही पारियों में 37.69 की औसत और 179.48 की स्ट्राइक रेट के साथ 490 से अधिक रन बना चुके हैं। इसमें 5 अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 91 रन का रहा है। वह इस संस्करण में SRH के लिए तीसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। क्लासेन (555) ने इस समय ऑरेंज कैप पर कब्जा जमा रखा है। अभिषेक (507) कुल छठे स्थान पर हैं।

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