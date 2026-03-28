IPL 2026: ईशान किशन ने कप्तान के तौर पर हासिल की ये बड़ी उपलब्धि
क्या है खबर?
ईशान किशन ने इतिहास रचते हुए एक खास उपलब्धि हासिल की है। वह भारत की अंडर-19 विश्व कप टीम की कप्तानी करने के साथ-साथ इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में टीम की अगुवाई करने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। उन्होंने IPL 2026 के पहले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के लिए कप्तानी करते नजर आए। यह मुकाबला एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुआ। किशन ने 2016 के अंडर-19 विश्व कप में भारत की कप्तानी की थी, जहां टीम उपविजेता रही थी।
कप्तान
इन खिलाड़ियों की सूची में शामिल हुए ईशान
SRH की कप्तानी के साथ ईशान अब उन चुनिंदा भारतीय खिलाड़ियों के खास क्लब में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने अंडर-19 विश्व कप और IPL दोनों में टीम की कप्तानी की है। इस उपलब्धि को सबसे पहले विराट कोहली ने हासिल किया था, जिन्होंने 2008 में अंडर-19 विश्व कप में भारत की कप्तानी की और बाद में 2011 से 2023 तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की अगुवाई की। पार्थिव पटेल भी यह खास उपलब्धि हासिल कर चुके हैं।
उपलब्धि
ईशान इन खिलाड़ियों में हुए शुमार
SRH के स्टार खिलाड़ी ईशान इससे पहले गुजरात लायंस और मुंबई इंडियंस (MI) की टीमों का हिस्सा रह चुके हैं। क्रिकबज के आंकड़ों के अनुसार, वह कप्तानी से पहले सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की सूची में छठे स्थान पर हैं। इस सूची में रविंद्र जडेजा 200 मैचों के साथ शीर्ष पर हैं, जबकि मनीष पांडे 153, अक्षर पटेल 148, किरोन पोलार्ड 137, सूर्यकुमार यादव 126 और ईशान 119 मैचों के साथ उनके बाद आते हैं।