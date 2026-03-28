ईशान किशन पहली बार IPL में कप्तान के तौर पर उतरे (फाइल तस्वीर)

IPL 2026: ईशान किशन ने कप्तान के तौर पर हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

लेखन आदर्श कुमार 08:20 pm Mar 28, 202608:20 pm

क्या है खबर?

ईशान किशन ने इतिहास रचते हुए एक खास उपलब्धि हासिल की है। वह भारत की अंडर-19 विश्व कप टीम की कप्तानी करने के साथ-साथ इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में टीम की अगुवाई करने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। उन्होंने IPL 2026 के पहले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के लिए कप्तानी करते नजर आए। यह मुकाबला एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुआ। किशन ने 2016 के अंडर-19 विश्व कप में भारत की कप्तानी की थी, जहां टीम उपविजेता रही थी।