IPL 2026: विराट कोहली मुंबई इंडियंस के लिए साबित हो सकते हैं बड़ा खतरा? जानिए कारण

IPL 2026: विराट कोहली मुंबई इंडियंस के लिए साबित हो सकते हैं बड़ा खतरा? जानिए कारण
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 20वां मैच रविवार को मुंबई इंडियंस (MI) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच मुंबई के प्रतिष्ठित वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। इस अहम मुकाबले में टी-20 इतिहास के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में शुमार RCB के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली पर सबकी नजरें होंगी। वह इस मुकाबले में MI के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। ऐसे में आइए MI की टीम के खिलाफ उनके प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।
रिकॉर्ड
MI के खिलाफ दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं कोहली
कोहली IPL इतिहास में MI के खिलाफ दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। ESPN क्रिकइंफो के अनुसार, कोहली ने MI के खिलाफ 34 मैचों में 31.79 के औसत और 128.77 की स्ट्राइक रेट से 922 रन बनाए हैं। वह दिल्ली कैपिटल्स (DC) के केएल राहुल (977) से पीछे हैं। कोहली ने MI के खिलाफ 92* रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 6 अर्धशतक लगाए हैं। राहुल (9) पहले, सुरेश रैना और डेविड वार्नर (7-7) दूसरे नंबर पर हैं।
प्रदर्शन
वानखेड़े स्टेडियम में कैसा रहा है कोहली का प्रदर्शन?
कोहली को IPL में वानखेड़े स्टेडियम में खेलना काफी रास आता है। बड़ी बात यह है कि यह MI का घरेलू मैदान है। इस मैदान पर खेले गए 19 IPL मैचों में कोहली ने 45.78 की शानदार औसत के साथ 641 रन बनाए हैं। इनमें 6 अर्धशतक और 138.14 का स्ट्राइक रेट शामिल है। कोहली ने इनमें से 401 रन MI के खिलाफ ही बनाए हैं। उनकी औसत 44.55 की रही है और उन्होंने कुल 3 अर्धशतक भी जड़े हैं।
करियर
IPL इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं कोहली
कोहली ने साल 2008 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ अपने IPL करियर का आगाज किया था। वह अब तक 270 मैचों की 262 पारियों में 39.77 की औसत और 133.37 की स्ट्राइक रेट के साथ 8,790 रन बना चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 64 अर्धशतकों के अलावा 8 शतक भी जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नाबाद 113 रन रहा है। वह इस सीजन में IPL इतिहास में 9,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन सकते हैं।